快訊

振興五倍券出爐！ 全台21縣市加碼一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車業者營收銳減爆離職潮 盼新北能比照台北補助

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員葉元之表示，有10多家公車企業工會的理事長向他陳情，希望協助爭取新北紓困方案比照台北。圖／葉元之提供
新北市議員葉元之表示，有10多家公車企業工會的理事長向他陳情，希望協助爭取新北紓困方案比照台北。圖／葉元之提供

疫情嚴重衝擊經濟生活，公車業者向新北市議員葉元之陳情，表示營收僅剩平常的2至3成，許多司機也離職，希望新北能比照台北補助；交通局回應，新北財源無法如台北一樣負擔，不過班次都已經回復到疫情前，也都會協助業者，目前並沒有業者反應有無法負荷班次的情況。

葉元之指出，雙北公車目前每日平均載客量僅有3成8，業者每月營收最慘時僅剩平常的2至3成，都是在賠錢苦撐，而客源及班次減少下，連帶影響獎金銳減，每月收入減少2至3萬元，不少司機轉行當線上叫車司機或外送員，其中三重客運在5月至7月雖然到職20位，但也離職42位，待九月開學後，運能恐將更吃緊。

葉元之表示，有10多家公車企業工會的理事長向他陳情，希望協助爭取新北紓困方案比照台北，每台市區公車補助3萬元，而這些勞工會這樣出面，也是擔心公司撐不下去，連帶影響他們生計，也可能影響乘客權益。

板橋陳先生認為，疫情期間公車都很壅擠，但因為通勤需求不得不搭；土城葉先生則認為，現在還是會害怕車內太壅擠而容易染疫，所以還是會自行開車或騎車上班。

交通局回應，若比照北市紓困方案，需要1.9億預算，但新北財源困難、難以實現，雖有向中央爭取預算，但卻都只都到「要依據地方狀況自行規劃」的答案，市府後續也會持續協助公車業者復甦。

交通局長鍾鳴時表示，三級警戒期間有同意減班，後來也因應尖峰需求，同意班次加密，本週所有班次都已經回復到疫情前，在6月7日到7月24日期間，也補助業者多達2300萬。

鍾鳴時認為，公車現在要復甦，最重要的是落實防疫，重振民眾信心，另外也持續相關先前的票價補貼方案，全力協助業者將客源拉回來。他強調，現在都還沒聽到業者有因為離職潮而出現無法負荷公車班次的情況，未來也會持續觀察疫情及開學後情況。

雙北公車目前每日平均載客量僅有3成8，有業者向議員陳情，希望新北能比照北市紓困方案。圖／新北市交通局提供
雙北公車目前每日平均載客量僅有3成8，有業者向議員陳情，希望新北能比照北市紓困方案。圖／新北市交通局提供
交通局認為，現在公車首要任務是做好防疫措施，提振民眾搭乘信心。圖／新北市交通局提供
交通局認為，現在公車首要任務是做好防疫措施，提振民眾搭乘信心。圖／新北市交通局提供

公車 疫情

延伸閱讀

新北振興喊5千變1萬 綠營酸平均每位市民僅62元加碼金

陸配小吃店每天供待用餐 新北今也推平台號召店家響應

沒預約高端卻收到簡訊 葉元之：打臉IT大臣？

「皇家傳承」遭洗版轟炸 新北議員：蘇貞昌該管管網軍

相關新聞

公車業者營收銳減爆離職潮 盼新北能比照台北補助

疫情嚴重衝擊經濟生活，公車業者向新北市議員葉元之陳情，表示營收僅剩平常的2至3成，許多司機也離職，希望新北能比照台北補助...

讓家扶孩子能就學 汐止議員媒合企業捐30萬元

受到疫情影響，不少家庭經濟受到衝擊，另外，在汐止家扶中心也發現，不少受扶助家庭打工機會減少，收入沒了，而就要開學了，學費可能繳不出來，所以，新北市議員白珮茹媒合在地企業，今(26)日捐助學金給家扶中心，希望讓孩子都能穩定就學。

疫情送暖 觀天下有線捐贈厚德里愛心便當

疫情期間愛心送暖，觀天下有線電視公司回饋地方，捐助汐止區厚德里愛心待用餐券，憑券在26、27日中午，就可以到厚德里巡守崗亭兌換愛心便當，今(26)日第一天發放125個排骨便當，讓里民感受到滿滿的愛心。

新書「舒旅金瓜石」 邀旅人放慢步調慢旅行

瑞芳區水金九地區的作家賴舒亞，這次新出了自己的第4本書「舒旅金瓜石」，今(26)日在緩慢民宿舉辦新書發表會，希望大家能透過新書更了解金瓜石的這塊土地，也來金瓜石挖出屬於自己記憶和旅行的礦。

200年歷史色彩不再 土城居民號召重現大安圳記憶

在清據時期扮演北部重要灌溉溝渠，大安圳隨著工、商業繁榮發展已逐漸失去存在感，當地民眾組成團體號召重現大安圳風采，獲得市府...

業者遷出塭仔圳重劃區後選周遭違建 剛蓋就被強拆了

新北上周宣布塭仔圳重劃案全面啟動，新北工務局今日表示，在7月時接獲民眾舉報，重劃區周遭有工廠在違法加蓋，雖該案不屬五大類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。