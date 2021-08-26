公車業者營收銳減爆離職潮 盼新北能比照台北補助

疫情嚴重衝擊經濟生活，公車業者向新北市議員葉元之陳情，表示營收僅剩平常的2至3成，許多司機也離職，希望新北能比照台北補助；交通局回應，新北財源無法如台北一樣負擔，不過班次都已經回復到疫情前，也都會協助業者，目前並沒有業者反應有無法負荷班次的情況。

葉元之指出，雙北公車目前每日平均載客量僅有3成8，業者每月營收最慘時僅剩平常的2至3成，都是在賠錢苦撐，而客源及班次減少下，連帶影響獎金銳減，每月收入減少2至3萬元，不少司機轉行當線上叫車司機或外送員，其中三重客運在5月至7月雖然到職20位，但也離職42位，待九月開學後，運能恐將更吃緊。

葉元之表示，有10多家公車企業工會的理事長向他陳情，希望協助爭取新北紓困方案比照台北，每台市區公車補助3萬元，而這些勞工會這樣出面，也是擔心公司撐不下去，連帶影響他們生計，也可能影響乘客權益。

板橋陳先生認為，疫情期間公車都很壅擠，但因為通勤需求不得不搭；土城葉先生則認為，現在還是會害怕車內太壅擠而容易染疫，所以還是會自行開車或騎車上班。

交通局回應，若比照北市紓困方案，需要1.9億預算，但新北財源困難、難以實現，雖有向中央爭取預算，但卻都只都到「要依據地方狀況自行規劃」的答案，市府後續也會持續協助公車業者復甦。

交通局長鍾鳴時表示，三級警戒期間有同意減班，後來也因應尖峰需求，同意班次加密，本週所有班次都已經回復到疫情前，在6月7日到7月24日期間，也補助業者多達2300萬。