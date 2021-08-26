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讓家扶孩子能就學 汐止議員媒合企業捐30萬元

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹媒合在地企業捐助學金給家扶中心，希望讓孩子都能穩定就學。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹媒合在地企業捐助學金給家扶中心，希望讓孩子都能穩定就學。 圖／觀天下有線電視提供

受到疫情影響，不少家庭經濟受到衝擊，另外，在汐止家扶中心也發現，不少受扶助家庭打工機會減少，收入沒了，而就要開學了，學費可能繳不出來，所以，新北市議員白珮茹媒合在地企業，今(26)日捐助學金給家扶中心，希望讓孩子都能穩定就學。

金豪船舶董事長王維榮說，前幾天到議員白珮茹服務處得知這次疫情影響，很多弱勢家庭的家長、小朋友都沒有機會打工，也沒有收入，開學在即就捐助30萬元，一點小小的心意來?磚引玉，希望有更多有能力的朋友、企業主共同參與，施比受更有福，有捨才有得，因為這些小朋友是國家未來的主人翁，有一個愛的循環、善的循環，社會才會充滿愛心。

新北市議員白珮茹表示，今年因為疫情的關係，家扶中心的募款受到很大的影響，很感謝在地企業金豪船舶願意?磚引玉，扶助在地的家扶中心，因為家扶中心目前有大約300戶的扶助戶，幫助需要幫助的孩子、弱勢家庭，在疫情之下，王董的這筆善款可以說是及時雨，企業的善循環希望能幫助更多的孩子，也希　望更多的在地企業在行有餘力的時候，可以協助家扶中心。

基隆家扶中心主任陳美君指出，發現很多的家庭就是因為疫情的關係，因為他們是非典型就業，很容易店家目前就是沒有求才的需求，像是打清潔工或是銷售等等的打工機會，開學在即許多受扶助家庭真的很擔心錢的問題，這筆捐款真的是及時雨，所以，真的很感謝議員白珮茹及金豪船舶在地企業捐助家扶中心這筆獎學金。

真的是善的循環，捐助的王董事長小時候也是基隆家扶中心受扶助的孩子，現在事業有成不忘回饋做愛心，除了每年捐款，疫情期間這次再捐助學金，希望?磚引玉，讓愛能夠延續下去。

家扶中心 疫情

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