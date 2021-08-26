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疫情送暖 觀天下有線捐贈厚德里愛心便當

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
觀天下有線電視公司捐助汐止區厚德里愛心便當，讓里民感受到滿滿的愛心。 圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視公司捐助汐止區厚德里愛心便當，讓里民感受到滿滿的愛心。 圖／觀天下有線電視提供

疫情期間愛心送暖，觀天下有線電視公司回饋地方，捐助汐止區厚德里愛心待用餐券，憑券在26、27日中午，就可以到厚德里巡守崗亭兌換愛心便當，今(26)日第一天發放125個排骨便當，讓里民感受到滿滿的愛心。

觀天下有線電視經理曾儒聰表示，台灣大寬頻觀天下有線電視持續參與社會公益，很開心來到厚德里提供愛心待用餐的贊助，透過觀天下不間斷的在地方從事公益活動，希望能夠達成善的循環，也很感謝里長讓觀天下有這個機會回饋地方。

觀天下有線電視贊助經費，厚德里志工動員做出美味便當，里辦公處早早將二百多份的愛心待用餐券發給里內需要幫助的人，今(26)日兌換第一天，中午時間民眾陸續拿著券來換愛心便當，也感謝社會滿滿的愛心，而里長陳有諒也頒發感謝狀，感謝觀天下有線電視的愛心捐助。

厚德里里長陳有諒指出，本來愛心待用餐是要跟里內的自助餐店配合，但因為數量變的有限，所以，在和志工們商量後，志工認為本來的老人共餐還沒有開始，今天特地請志工們出來幫忙，讓愛心便當的份數增加，兩天共可以發250個，一個便當裝了八樣菜，今天的主菜是招牌排骨，菜色很好，整個便當裝起來滿滿的，愛心也滿滿，很感謝觀天下有線電視贊助經費，以往都是捐助老人共餐，今年因為疫情期間，很多人留職停薪、或是無薪假，所以，改為贊助愛心待用餐券，讓有需要的人可以領取便當。

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