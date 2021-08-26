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萬里蟹季將到 立委賴品妤與漁民座談護漁

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
立委賴品妤也到西北漁場的護漁座談會現場關心護漁工作，並且與漁民意見交流。 圖／紅樹林有線電視提供
立委賴品妤也到西北漁場的護漁座談會現場關心護漁工作，並且與漁民意見交流。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區漁船以捕萬里蟹為最大宗，近年來主要的捕蟹海域西北漁場有大陸漁船越界捕撈的情況，甚至還有衝撞台灣漁船的案例發生，為保護漁民的捕魚安全，每年都會在補蟹季前開啟西北漁場的護漁座談會，立委賴品妤也到座談會現場關心護漁工作，並且與漁民意見交流。

會議中由中華漁船協會理事長主持，邀請到海洋委員會海巡署艦隊分署長一同出席，除了交流未來的護漁工作要點，為了感謝往年來海巡署的護漁，由漁會準備了感謝狀，要來感謝海巡人員的守護，讓西北漁場有安全的捕魚環境。

立委賴品妤指出，雖然台灣漁船的材質越來越進步，不過漁場的衝突、中國漁船的越界，加上大陸漁船為鐵殼船，衝撞依舊是會造成台灣漁船的損失，藉由這次座談會要來精進未來的護漁方針，也讓漁民在西北漁場的漁業工作更安全有保障。

護漁 海巡署 萬里蟹 賴品妤

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