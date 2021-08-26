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新書「舒旅金瓜石」 邀旅人放慢步調慢旅行

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳區水金九地區的作家賴舒亞發表「舒旅金瓜石」新書，希望大家能透過新書更了解金瓜石的這塊土地。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區水金九地區的作家賴舒亞發表「舒旅金瓜石」新書，希望大家能透過新書更了解金瓜石的這塊土地。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區水金九地區的作家賴舒亞，這次新出了自己的第4本書「舒旅金瓜石」，今(26)日在緩慢民宿舉辦新書發表會，希望大家能透過新書更了解金瓜石的這塊土地，也來金瓜石挖出屬於自己記憶和旅行的礦。

瑞芳區東北角金瓜石土生土長的在地作家賴舒亞，這些年以家鄉金瓜石及九份為主題，陸續寫作了3本書，現在以自己再回到金瓜石的日常生活的角度，寫作出了第4本書”舒旅金瓜石”，今天也在金瓜石的緩慢民宿舉辦新書發表會。

發表會現場有許多在地人共同熱情參與，賴舒亞也與創辦人以對談方式聊新書，新書要介紹金瓜石的緩慢生活，因為現在人大多忙著生活低頭趕路，很少有時間抬起頭看看周圍的景色，讓自己暫停下來，希望大家能看書，一起來金瓜石感受慢旅行和慢生活。

作家賴舒亞表示，當初想寫舒旅金瓜石，是很單純的想紀錄自己回到故鄉居住的日常生活，也希望把故鄉的美好時光和人事物分享給大家，也希望透過這本書，讓大家知道這個美麗的山城聚落存在，不論是晴天還是下雨的天氣，金瓜石都有著自己的魅力與風情，非常適合大家放慢步伐，來享受金瓜石的美好、緩慢與寧靜。

這次作家賴舒亞寫書就是在金瓜石聞名的緩慢民宿，創辦人表示民宿非常希望能跟各種創作者有合作機會，這次與賴舒亞的合作是非常棒的體驗，希望大家能透過新書更了解金瓜石的這塊土地，也來金瓜石挖出屬於自己記憶和旅行的礦。

薰衣草森林創辦人林庭妃表示，舒亞會找時間到民宿把自己關起來專心在創作上，閒暇的時候還會跟遊客互動，甚至還以在地人的角色，帶遊客深入認識金瓜石，民宿也非常希望能跟各種的創作者有合作機會，也非常歡迎職人、藝術家等等來駐村創作。

金瓜石 民宿 瑞芳

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