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200年歷史色彩不再 土城居民號召重現大安圳記憶

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
大安圳從200年前清據時期就是灌溉土城、板橋重要溝渠，如今隨著工商業發展逐漸被世人遺忘。記者張哲郢／攝影
大安圳從200年前清據時期就是灌溉土城、板橋重要溝渠，如今隨著工商業發展逐漸被世人遺忘。記者張哲郢／攝影

在清據時期扮演北部重要灌溉溝渠，大安圳隨著工、商業繁榮發展已逐漸失去存在感，當地民眾組成團體號召重現大安圳風采，獲得市府同意補助後於今天舉辦開工典禮，預計10月底透過磁磚拼貼、拆除圳寮古厝與設置解說牌等，讓民眾重新認識大安圳超過250年歷史。

大安圳在1736年開鑿至今已285年，原先可灌溉整個土城、板橋農地，新北市議員林銘仁表示，比起土城後花園，大安圳更像土城發源地，這也是為何土城有溪頭路，過去這邊有碼頭，民眾為方面上下貨都住在頂埔，現在頂埔才會有不少老舊建築。

隨著土城工業化、板橋商業化，大安圳失去原有功能，年久失修就連以前的圳寮古厝都變得破爛不堪。

當地居民在2009年成立新北市土城區社區總體營造協會，成立後先對土城一帶需要改善的地方調查，在祖田里長呂惠美幫忙下，還曾出書介紹土城區媽祖田的「村史」，媽祖田正是大安圳源頭，未來三鶯線媽祖田站也將設置於此。

呂惠美表示，以前搭大安圳是土城繁華地帶，本來去年就想改善，但圳寮古厝是國有地，受到土地產權關係變成三不管，今年在區公所、市府幫忙下終於取得國產署同意，希望能讓土城有歷史、有生態的大安圳成為當地人驕傲。

城鄉局表示，重現大安圳歷史記憶工程預計分兩期，從這周末起會讓當地居民以馬賽克拼貼方式，改善兩側護欄，未來也會設置解說牌；第2期則要拆除圳寮古厝，但不少民眾希望保有圳寮歷史風貌，會留一面牆並改良高度，成為民眾日後休憩場所。

議員江怡臻認為，大安圳是先人開闢重要軌跡，有無可取代的歷史意義，重現水圳風貌也是，如果沒有大安圳，就沒有現在土城、板橋地區的繁榮，希望改善工程能讓土城人能夠找到更多在地認同。

重現大安圳記憶工程今天舉辦開工典禮，未來兩側護牆將以馬賽克拼貼美化。記者張哲郢／攝影
重現大安圳記憶工程今天舉辦開工典禮，未來兩側護牆將以馬賽克拼貼美化。記者張哲郢／攝影
大安圳旁的圳寮古厝為國產署所有，今年取得國產署同意後將改造成當地居民休憩場所。記者張哲郢／攝影
大安圳旁的圳寮古厝為國產署所有，今年取得國產署同意後將改造成當地居民休憩場所。記者張哲郢／攝影

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