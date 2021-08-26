業者遷出塭仔圳重劃區後選周遭違建 剛蓋就被強拆了
新北上周宣布塭仔圳重劃案全面啟動，新北工務局今日表示，在7月時接獲民眾舉報，重劃區周遭有工廠在違法加蓋，雖該案不屬五大類20項違建，但市府該違建隨即於7月19日派員進場執行強制拆除，還是呼籲民眾不要以身試法。
拆除大隊指出，塭仔圳重劃案推動過程中，將輔導及要求區內建物搬遷，不過卻有業者心存僥倖心態，遷出後在重劃區周遭蓋新違建工廠，以為不會被查到，沒想到7月才剛蓋就遭民眾舉報。
工務局說明，該建物是臨近塭仔圳重劃區的泰山中港西路一段新建大型鐵皮屋，經拆除大隊勘查後確認違建面積高達1600平方公尺，因施工中違章建築屬即報即拆，拆除大隊隨即於7月19日派員進場執行強制拆除，維護市容的景觀。
工務局表示，新泰塭仔圳市地重劃案是市府推動的防災型都更，目的在給市民有更安全舒適的環境、公共設施及現代化的市容景觀，並藉由跨局處平台共同輔導民眾及業者搬遷，這次在周遭發現違建是第一起案例。
拆除大隊提醒，民眾興建任何建築物都應循合法程序申請許可，而拆除大隊亦針對重劃區附近加強巡查，以防止新違章工廠外溢到周遭區域；工務局補充，該案不在五大類20項違建中，所以沒有收取拆除費用，但市府只要一發現有違建情形，就會進行拆除，希望民眾不要以身試法。
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