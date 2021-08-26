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陸配小吃店每天供待用餐 新北今也推平台號召店家響應

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
葉元之在昨日也帶著善心人士的3萬元善款到「好食居小吃店」，贊助約400份待用餐，雙方都期待各界共襄盛舉。圖／葉元之提供
葉元之在昨日也帶著善心人士的3萬元善款到「好食居小吃店」，贊助約400份待用餐，雙方都期待各界共襄盛舉。圖／葉元之提供

疫情衝擊國內經濟，許多民眾因此陷入困頓，新北今日推待用餐平台號召業者響應，不過其實有些業者很早投入。板橋有家由陸配與先生所開的小吃店，從7月底左右就推出待用餐，新北市議員葉元之也帶著各界善款贊助約400份待用餐，雙方都希望能打造「善的循環」。

新北今日推出「新北好日子愛心大平台待用餐平台」，號召餐飲店家加入，其實自疫情爆發以來，就有許多店家自發性或以小規模聯盟提供「待用餐」。板橋有家由陸配與先生開設的「好食居小吃店」，近來也持續不斷提供待用餐。

葉元之表示，老闆娘鄭女士來自中國大陸的廣西，本來是一位幼兒園教師，嫁來台灣後與先生合開小吃店，多年來就一直做公益，還曾義賣過畫作，將款項捐給伊甸社會福利基金會，疫情爆發後，店家也從7月底左右開始，每天提供70元愛心待用餐20份，讓有需要的人能取用。

鄭女士表示，疫情期間，大家是同島一命，應該互相扶持，雖然她的生意也受到影響，但仍想對社會盡一份心力，會一直免費供應待用餐到疫情告一段落，希望發揮社會互助的精神，啟動「善的循環」。葉元之在昨日也帶著善心人士的3萬元善款到店內，贊助約400份待用餐，期待各界共襄盛舉。

葉元之還說，昨日在店內也碰到一位民眾，原本從事服務業，卻因為疫情而失業，可見確實有待用餐的需求。

「新北好日子愛心大平台待用餐平台」，預計號召1000家餐飲店家，各自提供200份待用餐，目前已有302家店家響應。

板橋「好食居小吃店」從7月底左右開始，每天提供70元愛心待用餐20份，供有需要的民眾取用。圖／葉元之提供
板橋「好食居小吃店」從7月底左右開始，每天提供70元愛心待用餐20份，供有需要的民眾取用。圖／葉元之提供
板橋有家由陸配與先生開設的「好食居小吃店」。圖／葉元之提供
板橋有家由陸配與先生開設的「好食居小吃店」。圖／葉元之提供

疫情 葉元之

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