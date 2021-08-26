台北市政府釋出103個職缺 最高月薪6.3萬元

台北市政府舉辦就業徵選活動，北市勞動局長陳信瑜表示，總計有35個機關將釋出103個職缺，月薪最高達6萬3000元，即日起至9月1日下午5時止開放網路報名。

此次北市府釋出的103個職缺，薪資4萬元以上的職缺多達47個，最高薪資可達6萬3000元，包含分析師、規畫師、資訊工程師、設計師、檢查員、工程師、護理師、社工員等，占總職缺4成以上。

陳信瑜指出，此次有多達6個機關同時開出資訊相關共7個職缺，包含信義區公所、動產質借處及翡翠水庫管理局，薪資落在3萬4000元至4萬8000元。

社政及衛政單位提供30個社工類別職缺，從約僱管理員3萬4000元至聘用社工督導5萬2000元，尤其北市家庭暴力暨侵害防治中心的社工督導職缺，初任待遇5萬2000元，隨著每年考核晉升，最高可達到6萬3000元。

北市都發局、工務局及其所屬機關等工程單位提供29個工程相關職缺，薪資落於3萬2000元至4萬6000元，工作內容包含社宅興建規畫設計、危老重建計畫審核業務、各機關學校建築工程等。

另外，還有11所北市各級學校，提供14個各類型職缺，包含護理師、約聘宿舍輔導員、職員、約聘學務創新人力及廚工。

勞動局就服處表示，就業徵選數位化系統推出至今，簡單易懂的報名頁面，不僅節省報名成本及所用時間，也提高報考意願，報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，報名後直接下載圖檔並到會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳簡訊到應考人手機，若有缺件，可在報名期間內修改，報名截止後就無法上傳補件。