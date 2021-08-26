快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

台北市政府釋出103個職缺 最高月薪6.3萬元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市政府釋出103個職缺，最高薪達6萬3000元。本報資料照片
台北市政府釋出103個職缺，最高薪達6萬3000元。本報資料照片

北市政府舉辦就業徵選活動，北市勞動局長陳信瑜表示，總計有35個機關將釋出103個職缺，月薪最高達6萬3000元，即日起至9月1日下午5時止開放網路報名。

此次北市府釋出的103個職缺，薪資4萬元以上的職缺多達47個，最高薪資可達6萬3000元，包含分析師、規畫師、資訊工程師、設計師、檢查員、工程師、護理師、社工員等，占總職缺4成以上。

陳信瑜指出，此次有多達6個機關同時開出資訊相關共7個職缺，包含信義區公所、動產質借處及翡翠水庫管理局，薪資落在3萬4000元至4萬8000元。

社政及衛政單位提供30個社工類別職缺，從約僱管理員3萬4000元至聘用社工督導5萬2000元，尤其北市家庭暴力暨侵害防治中心的社工督導職缺，初任待遇5萬2000元，隨著每年考核晉升，最高可達到6萬3000元。

北市都發局、工務局及其所屬機關等工程單位提供29個工程相關職缺，薪資落於3萬2000元至4萬6000元，工作內容包含社宅興建規畫設計、危老重建計畫審核業務、各機關學校建築工程等。

另外，還有11所北市各級學校，提供14個各類型職缺，包含護理師、約聘宿舍輔導員、職員、約聘學務創新人力及廚工。

勞動局就服處表示，就業徵選數位化系統推出至今，簡單易懂的報名頁面，不僅節省報名成本及所用時間，也提高報考意願，報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，報名後直接下載圖檔並到會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳簡訊到應考人手機，若有缺件，可在報名期間內修改，報名截止後就無法上傳補件。

北市 薪資 社工

延伸閱讀

戴口罩如何練管樂比賽？ 北市：中央沒有通知取消

棒球／統一獅胡智為29日主場登板迎戰兄弟

海底撈招募具法學及第二外語者 最高月薪10萬元

中職／呂彥青月薪35萬加盟 陳志杰體檢有異簽約金剩390萬

相關新聞

200年歷史色彩不再 土城居民號召重現大安圳記憶

在清據時期扮演北部重要灌溉溝渠，大安圳隨著工、商業繁榮發展已逐漸失去存在感，當地民眾組成團體號召重現大安圳風采，獲得市府...

業者遷出塭仔圳重劃區後選周遭違建 剛蓋就被強拆了

新北上周宣布塭仔圳重劃案全面啟動，新北工務局今日表示，在7月時接獲民眾舉報，重劃區周遭有工廠在違法加蓋，雖該案不屬五大類...

台北市政府釋出103個職缺 最高月薪6.3萬元

台北市政府舉辦就業徵選活動，北市勞動局長陳信瑜表示，總計有35個機關將釋出103個職缺，月薪最高達6萬3000元，即日起...

寵物保母服務夯 無照執業恐觸法 服務平台卻無法可管

據農委會推估，全台犬貓數量再去年底高於全國15歲以人口數，北市寵物數量居全國之冠，到府照顧等周邊服務也蓬勃發展。北市議員...

北市捷運周邊機車格全面收費 年底推悠遊卡轉乘優惠

台北市長柯文哲主張使用者付費，全市22萬個路邊機車格逐步實施停車收費政策，捷運板南線、淡水信義線去年9月納入收費後，松山...

百年前的牢房生活：你所不知道的台北監獄圍牆故事

在COVID-19疫情三級警戒中，城市的發展未受影響，為了一個充滿「錢景」的未來，過去被迫快速帶過。台北市指定古蹟「台北監獄圍牆遺址」周邊的社會住宅用地內，便埋藏著屬於這個城市的歷史，此刻卻可能在發展的想像下，失去了在原地被認識的機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。