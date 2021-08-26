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寵物保母服務夯 無照執業恐觸法 服務平台卻無法可管

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市議員憂心寵物保母媒合平台無法可管，未來恐會造成許多糾紛。圖／Ingimage
北市議員憂心寵物保母媒合平台無法可管，未來恐會造成許多糾紛。圖／Ingimage

據農委會推估，全台犬貓數量再去年底高於全國15歲以人口數，北市寵物數量居全國之冠，到府照顧等周邊服務也蓬勃發展。北市議員徐巧芯發現，該產業並無相關法令規範，恐衍生諸多問題，如消費糾紛、勞資爭議或商業登記等，盼北市府能設立相關規範，避免平台商或照顧員遊走灰色地帶。

對此，北市商業處表示，若每月銷售額未達營業稅徵稅額度，免辦理商業登記；勞動局說，若是在平台按件計酬抽成，屬於承攬關係，就不受《勞基法》規範；消保官指出，若民眾與平台或照顧者發生消費爭議，仍可依法提申訴；動保處則說，若寵物保母涉及寄養且有營利行為，須申請許可，否則將罰10萬到300萬元，檢舉人可獲得50%檢舉獎金。

徐巧芯表示，近來然寵物到府照顧有E化趨勢，例如貝背客PetBacker、Fluv毛小愛、貓托邦、PawsVilla等平台，提供民眾媒合寵物保母，有照顧、美容、散步、清潔等服務。

不過寵物保母媒合平台並無相關法令規範，徐巧芯要求北市府確認相關平台是勞雇、承攬關係等，以及勞健保等問題，也應確保相關平台是否有進行商業登記，避免消費糾紛產生時民眾求償無門，並設立相關規範，避免平台商或照顧員等遊走法律灰色地帶。

勞動局說，若只是媒合寵物保母的平台，民眾提出散步、清潔、照顧等需求和條件資格，符合後接下業務，這種按件計酬、與平台抽成的關係，比較偏向承攬關係，不受勞動法令規範。

主任消保官楊麗萍表示，即使是透過平台提供消費者服務，發生飼主和寵物保母間的糾紛仍屬於消費爭議，可依照消保法提消費爭議申訴，與平台發生爭議亦同，比方說註冊資料外洩、系統出問題等狀況，都屬於消費糾紛申訴的範圍。

商業處說，寵物到府照顧服務電商平台應依其組織型態依《公司法》或《商業登記法》辦妥公司或商業登記始可營業，若每月銷售額未達營業稅起徵點，可免辦理商業登記，但應向財政部國稅局辦理稅籍登記，以符租稅公平。

北市動保處指出，如果寵物保母到民眾家中照護、散步或清潔等，就有管理動物義務，動物如有受傷、死亡、走失等狀況，還是會有《動保法》罰則；至於將寵物寄養於自家中或特定場所且有營利行為，必須申請特定寵物業許可，否則可開罰10萬到300萬元，檢舉人可獲得50%舉獎金。

飼主陳先生認為，這類型的寵物保母媒合平台必須要有法規管理，否則遇到糾紛或是寵物有狀況時，屆時恐求助無門；黃小姐表示，自家有4隻貓、1隻狗，有時候需要出遠門，還是會使用寵物保母的媒合平台，家中也有放置寵物監視器，會隨時注意寵物狀況，倒是不擔心有糾紛。

北市議員憂心寵物保母媒合平台無法可管，未來恐會造成許多糾紛。圖／unsplash
北市議員憂心寵物保母媒合平台無法可管，未來恐會造成許多糾紛。圖／unsplash

寵物 保母 北市

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