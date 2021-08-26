北市捷運站周邊約1.6萬機車停車格 30日起收費
台北市推動機車收費政策，交通局今天表示，捷運松山新店線、文湖線及中和新蘆線在市中心站點周邊共1萬5900格機車格將自30日起開始收費，接下來將研議主要道路機車停車格收費標準。
為提升市民綠色運輸使用率及落實使用者付費原則，北市交通局自108年起開始施行全市4階段機車收費政策，首階段鎖定16處商圈，接著則是捷運站周邊路段，第3階段以主要幹道為主，最後擴及巷弄。
交通局停管處科長羅至浩今天表示，繼板南線、淡水信義線於市中心站點的周邊機車格陸續開始收費後，松山新店線、文湖線及中和新蘆線周邊共1萬5900格機車格也將開始收取單次新台幣20元的停車費，完成第2階段機車收費政策。
此次增加機車停車格收費區域站點包含松山車站、南京三民路站、台北小巨蛋站、松江南京站、北門站、小南門站、古亭站、台電大樓站、南港軟體園區站、松山機場站、中山國中站、科技大樓站、六張犁站、大橋頭站、中山國小站及行天宮站。
羅至浩指出，收費的機車格數約占周遭所有格數的3至4成，因此居民停車需求不會受影響，接下來將會針對第3階段、即市中心區域主要道路的機車格收費政策進行研議。
此外，為鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，交通局同時提供機車轉乘捷運優惠，羅至浩表示，只要透過「悠遊付」繳納停車費，且同日使用「嗶乘車」搭乘捷運，即可在次月1日得到5元悠遊付回饋金。
停管處長李昆振補充，雖然目前僅有Android手機支援嗶乘車功能，但市面上只有悠遊付可同時提供支付及進出捷運刷卡的功能，所以能做到的先做，且目前已在研議路邊停車場轉乘優惠，預計年底會推出。
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