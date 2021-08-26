北市捷運周邊機車格全面收費 年底推悠遊卡轉乘優惠

台北市長柯文哲主張使用者付費，全市22萬個路邊機車格逐步實施停車收費政策，捷運板南線、淡水信義線去年9月納入收費後，松山新店線、文湖線及新蘆線自今年8月30日起也開始實施停車收費，並新增機車轉乘優惠措施，使用悠遊付繳費有5元回饋；iOS及部分Android手機無法嗶乘車者，預計年底將納入路外停車場，使用悠遊卡繳停車費並轉乘捷運，同樣也有轉乘優惠。

北市停管處科長羅至浩指出，8月30日起松山新店線約9100格、文湖線及新蘆線約6800格，總計15900格機車格開始收費，收費範圍為捷運周邊500公尺內、寬度12公尺道路的機車格，收費前除會將機車格寬度從100公分縮至70公分，也會設置收費牌面並夾單宣導，並設置回復式導桿以減少機車因推擠溢出停車範圍。

考量收費區域擴大，除了已推動的400元機車月票、全市每日1張單及電動機車免費等配套措施外，為鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，9月1日起再推出機車轉乘捷運停車優惠，民眾在路邊停車透過悠遊服繳停車費，停車當天使用悠遊付「嗶乘車」搭捷運者，每次可享5元回饋，每月統計的回饋金將儲值至悠遊付帳戶。

停管處說明，北市自2019年起推動路邊機車格4階段收費政策，第1階段針對16個商圈周邊，共計約2萬3128個機車格收費；第2階段為捷運站出口周邊500公尺、寬度12公尺道路約5萬9204個路邊機車格；第3階段以市區非商圈的主要幹道周邊機車格收費；第4階段擴及巷弄，達到全市22萬個機車格收費。

北市8月30日起將完成第2階段機車格收費制度，並逐步朝第3階段實施收費。停管處表示，先前規畫北市電動機車登記數達13.5％時，也須配合政策收取停車費，但目前登記數僅約5％，因此仍不收費；另考量有4％民眾固定騎機車轉乘捷運，才推出轉乘優惠，但公車因站點多且密集，因此並無推出相關轉乘優惠。

停管處表示，轉乘優惠需先使用悠遊付繳停車費，再用「嗶乘車」功能搭捷運，對於iOS及部分Android手機無法嗶乘車，將努力克服困難優化系統，另外預計年底也會納入部分戶外平面停車場，使用悠遊卡繳停車費，再用悠遊卡轉乘捷運，同樣也能享轉乘優惠。