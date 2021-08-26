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卓銘順奪韓國陶藝雙年展金獎 史上首位台灣人

中央社 / 新北26日電

鶯歌土生土長陶藝家卓銘順將對自然和科學的熱忱融入創作，打造「霍爾蒙克斯-LR（茶壺）」，從逾2500件作品脫穎而出，拿下2021韓國國際陶藝雙年展金獎，是史上第一位台灣人。

新北市立鶯歌陶瓷博物館長吳秀慈今天指出，由韓國陶瓷基金會（Korea Ceramic Foundation）主辦的「2021韓國國際陶藝雙年展（Korean InternationalCeramic Biennale 2021）」，為全球四大陶藝雙年展之一。

2021韓國國際陶藝雙年展在初審階段收到來自70個國家、2503件陶藝創作，其中79件進入決選。卓銘順作品「霍爾蒙克斯-LR（茶壺）」獲評審青睞，通過激烈角逐成金獎得主，作品10月1日至11月28日在韓國京畿陶瓷美術館展出。

吳秀慈說，卓銘順的作品兼有美感及質感，獨具特色造形更有深層的思維意涵，近年獲獎無數，這次獲此國際獎項肯定，可謂實至名歸。

陶博館表示，卓銘順熱愛自然和科學，他將這份心意融入陶藝作品，盼讓人和陶的接觸更有趣；「霍爾蒙克斯-LR（茶壺）」表現茶壺不只是一種「功能性」物件，靜靜的在桌上供人使用，更可以透過互動引發情感，讓人與物產生連結，豐富彼此的存在意義。

卓銘順出生在鶯歌尖山，民國79年從國立台灣藝術專科學校（國立台灣藝術大學前身）美工科陶瓷組畢業，約5年後成立工作室，正式踏上藝術創作之路。

陶藝

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