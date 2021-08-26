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新北淡海輕軌迎開學通勤 8/30起縮短尖峰班距

中央社 / 新北26日電

新北捷運公司今天說，9月開學在即，自30日起，縮短淡海輕軌平日上下午尖峰班距，調整為6到9分鐘一班車，一般時段班距仍維持15分鐘一班車。

新北捷運公司今天發布新聞稿表示，近日因COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情控制得宜，各地通勤人流開始增多，為了即將到來的開學季，30日起，將縮短淡海輕軌平日列車上下午尖峰班距。

淡海輕軌綠山線及藍海線重疊路段（V01紅樹林站至V09濱海沙崙站）在上午6時至9時、下午5時至晚間8時，班距調整為6到9分鐘；晚間8時至10時的班距調整為9到12分鐘。

新北捷運公司表示，淡海輕軌全線各站提供多元行動支付，呼籲搭乘民眾多加運用或使用記名電子票證；搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，全場站禁止飲食，如遇違規旅客將依法開罰。

淡海輕軌 新北 捷運

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