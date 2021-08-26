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新北里鄰關懷救助計畫啟動百日 近9000弱勢人次受惠
本土疫情衝擊許多弱勢家庭，新北自5月起推動「里鄰關懷救助計畫」，讓受影響家庭能即時獲得加倍的所需物資，推動百日已有近9000名弱勢受惠。此外，許多里鄰長也在疫情期間自掏腰包發起愛心活動，更身體力行送餐及關懷，還有里長憑藉自己修車專長，將里民提供的三輪車改造為「消毒專車」，廣受里民好評。
民政局指出，「里鄰關懷救助計畫」，結合里鄰長通報系統、擴增29區公所實物銀行民生及防疫物資，讓疫情期間生計受困家庭獲得即時、加倍的所需生活物資，自5月推動百日以來，新北已有4045戶家庭、8984人受惠；其中淡水區、三重區及新莊區為前三高，分別為1500人次、1048人次及1013人次。
淡水區福德里長郭清泉表示，疫情影響下許多人被迫放無薪假，紛到里辦公處求助，他曾遇過從事飯店業男子因疫情失業，無心力扶養高齡84歲母親，得知情況後，他趕緊向區公所申請物資救助，才讓辛苦的母子倆稍喘口氣。
民政局長柯慶忠表示，里鄰長除全力協助市府關懷計畫發送物資，疫情期間更自掏腰包發起愛心活動，包含募資、送餐及自製消毒專車等愛心義舉。
像五股區貿商里長蕭明霞五度募集愛心物資送邊緣戶，並與板橋區自強里長張雪嬰及新莊區雙鳳里長潘素娥，響應大享食育協會「里想互助學童午餐計畫」，送餐溫飽學子。中和區員富里長蔡宗霖則憑藉自身機車維修專長，將里民提供的三輪車改造為「消毒專車」，配置發電機、高壓噴槍及消毒水桶供里內清潔使用，廣受里民好評。
民政局表示，新北昨再現「加零」，疫情稍見趨緩，要特別感謝里鄰長在防疫期間關懷送愛不間斷，未來市府與里鄰長們也會持續同心守護新北弱勢邊緣家庭。
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