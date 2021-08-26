壽司控注意 遠雄廣場壽司郎9月下旬開幕 爭鮮改裝迎戰

餐飲業的生意疫情期間備受折騰，隨著新北餐廳內用逐步放寬，加上「五倍券」商機蓄勢待發，汐止iFG遠雄廣場館內餐飲業績回升到七成。日本連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎（SUSHIRO）」，9月下旬也將在遠雄廣場1樓開店，讓「壽司控」多了新選擇。

遠雄廣場溫昆庭總經理說，疫情趨緩，民眾外出消費、用餐意願提高。加上本月父親節、下個月中秋節節慶效益，有助帶來零售業及餐飲業營業額現金流。疫情改變民眾消費習慣，現在雖已開放內用，館內仍提供「i快取」線上訂餐服務。

防疫3級警戒期間，汐止遠雄廣場樓上U-TOWN廠商會讓員工在家上班，如今不少公司恢復正常上下班，通勤人潮再現，廣場人流也變多。館內餐飲業8月4日開放內用後，業績明顯回升。

遠雄廣場表示，2018年登台的日本品牌壽司郎，至今已在台灣開了24家分店，汐止分店訂於9月下旬在遠雄廣場1樓開幕。

面對同行進駐遠雄廣場，館內原有的定食8、爭鮮迴轉壽司改裝登場。爭鮮推出全新系列壽司公仔，預計8月30日到10月17日上市，每周化身各種極具挑戰的職業角色，吸引爭鮮公仔鐵粉來搜集。

遠雄廣場8月中旬也有新店開幕，「布娜飛比利時啤酒餐廳」主推上班族下班後小酌一杯，店內有200多款比利時啤酒，招牌美食有窯烤披薩、義大利麵、燉飯、早午餐，也有適合多人分享的派對拼盤、甜點。經典的「鮮蝦蘆筍半月派」一刀切下後，起司緩緩流出，建議「起司控」不要錯過。

遠雄廣場表示，美食街8月平日憑遠雄廣場App會員，單筆滿150元就有機會抽中「iPhone12 128GB」，詳細訊息可上iFG遠雄廣場官網查詢。