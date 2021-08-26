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柯文哲緩建台北動物之家 簡舒培批:流浪動物沒選票？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自簡舒培臉書。
圖/取自簡舒培臉書。

台北市政府改建動物之家經評估須再追加2.2億經費，總經費超過8億，拍板決定緩建。台北市議員簡舒培今在臉書指出，柯文哲市長請說清楚，為什麼第一果菜及魚類批發市場可以追加23.1億，動物之家追加2.2億卻不行，還得緩建？難道是攤商有選票，流浪動物沒選票？

簡舒培說，第一果菜及魚類批發市場改建案工程因原物料價格上漲，追加23.1億預算，總預算暴增至163.1億元，8月3日柯文哲在市政會議同意預算追加；而動物之家也同樣是因爲原物料上漲、開挖廢方處理費用增加，需要追加2.2億預算，柯文哲卻在8月18日不同意追加預算，還決議暫緩興建一年。

簡舒培表示，一樣都因原物料上漲，導致預算不足，為什麼柯文哲不同意動物之家追加2.2億預算，就卻能同意第一果菜及魚類批發追加高達23.1億的預算，難道是批發市場攤商有選票，流浪動物沒有選票，無法為自己發聲爭取權益，得不到市長青睞，動物權益還要被消費。

簡舒培指出，柯怎麼好意思說不能善待動物不算是進步的國家，說一套做一套永遠都是柯文哲，就是再蹭聲量找架吵。

北市政府則表示，因整體費用與前期規畫落差過大，預算追加若經費不足又恐流標，市府不希望減項發包，決定暫緩一年並另覓新址。

柯文哲 簡舒培 動物之家

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