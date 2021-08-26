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維護共享運具品質 新北找台北、桃園訂規範

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局將與台北、桃園討論共享運具的績效營運評估指標，作為明年度業者申請的標準。圖／新北交通局提供
新北交通局將與台北、桃園討論共享運具的績效營運評估指標，作為明年度業者申請的標準。圖／新北交通局提供

新北市共享運具經營業管理自治條例今年上路，再加上鄰近的台北市、桃園市也有相關規範。新北交通局指出，為了提升服務品質，會與台北、桃園討論共享運具的績效營運評估指標，作為明年度業者申請的標準，預計11月底會公告。

新北共享運具自治條例3月公佈實施，6月核准iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare及MOOVO營運至2024年5月31日，但投放車輛數許可期間，皆只到明年5月31日止。

新北交通局綜合規劃科長吳政諺說，自治條例也規範業者需將北北桃3市的營運車種、車牌號碼（編號）一併提出申請，以利控管跨市流動車輛，而新北的共享汽車上限2200輛、共享機車2萬2000輛、共享自行車1萬輛。

吳政諺表示，由於投放車輛數許可每年都要重新申請，為兼顧服務品質，不論車輛增減都要視車輛的周轉率、調度率，以及對使用者的管束力，符合標準才允許增加車輛數。

吳政諺指出，新北、台北、桃園為共同生活圈，車輛會相互流動，因此共同討論績效營運評估指標，目前還在草案階段，會在年底完成公告，作為明年的申請標準。

另外在新北淡水經營共享電動自行車的MOOVO，結束去年試辦計畫，今年正式投入營運，獲得不少民眾喜愛，交通局為了整合共享自行車停車空間，也統一劃設停車格，未來共享自行車會有專屬的借還車空間。

新北交通局為了整合共享自行車停車空間，統一劃設停車格，未來共享自行車會有專屬的借還車空間。圖／新北交通局提供
新北交通局為了整合共享自行車停車空間，統一劃設停車格，未來共享自行車會有專屬的借還車空間。圖／新北交通局提供
新北交通局將與台北、桃園討論共享運具的績效營運評估指標，作為明年度業者申請的標準。圖／新北交通局提供
新北交通局將與台北、桃園討論共享運具的績效營運評估指標，作為明年度業者申請的標準。圖／新北交通局提供

電動自行車 桃園

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