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富基魚市疫後新型態 38家水攤全加入台灣pay行動支付
自新冠肺炎疫情以來，新北市漁業處加強導入智能化工具，輔導魚市業者開創新通路，提高行動支付服務覆蓋率及網路漁產品行銷，打造「零接觸」商機。以新鮮魚貨聞名的富基魚市，38家水攤已全數加入台灣pay行動支付服務，讓民眾消費漁貨時使用。另水攤及餐廳加強宅配服務，民眾只要動動手指線上選購，也可品嘗新鮮魚貨。
漁業處今天表示， 富基魚市各式直送漁港的海鮮應有盡有，也是萬里蟹的重要產地，目前38家水攤已全數加入台灣pay行動支付服務，讓民眾消費漁貨時使用。
目前魚市共推出3種超值防疫宅配組合，配合萬里蟹產季即將來臨，所有內容均含萬里蟹。其中「宅配懶人包1」最經濟，含運價格只要1930元，就能吃到九孔、大白蝦及大花蟹；喜歡再多吃到螺肉跟鮮魚的朋友，可選購「宅配懶人包2」；還想要品嘗更多海鮮可選「宅配懶人包3」—海鮮豪華組，含龍蝦、龍虎斑、蛤蜊、魚蛋、蚵包、大白蝦及花蟹。
3種選擇內容超值，可讓饕客們大快朵頤，民眾可逕至臉書搜尋「富基漁港 魚產品銷售中心」查詢購買。
漁業處表示，雖然疫情警戒降為二級，餐廳已重啟內用，仍請民眾配合魚市防疫工作，入場一律進行簡訊實聯制、戴口罩及量體溫，漁業處將持續督導魚市環境每日消毒、工作人員每日自我健康檢測、餐廳桌與桌間距拉大至1.5公尺、餐桌採梅花座方式且設有隔板、不共食，維持用餐社交距離。魚市提供台灣pay行動支付服務，也提供各式可線上選購的海鮮超值宅配組合，歡迎民眾優先使用外帶或線上宅配服務。
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