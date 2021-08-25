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新北市宣布 建商不得再以純空地申請都更獎勵

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市都更處宣布，未來建商不得再以空地來申請都市更新獎勵。圖／新北市城鄉局提供
新北市都更處宣布，未來建商不得再以空地來申請都市更新獎勵。圖／新北市城鄉局提供

新北市長侯友宜上任後積極推動都市更新案，容積率可從20%提升到50%，申請量達587件，但其中有92件都是建商利用空地來申請都市更新，市府認為獎勵是要讓改建老舊房子，此舉並不公平，宣布9月9日起將不再受理純空地都市更新案。

新北市從2018年至今已有587件都市更新申請案，建商向市府申請都更，換取容積回饋，市容也能變得更佳漂亮，但有民眾質疑，市府讓建商拿空地來申請都更，是漠視老公寓重建之權益，新北市都更處從善如流，決定禁止建商再拿空地來申請都更獎勵。

新北市都更處總工程師李澤仁表示，未來建商要申請都更，該地必須要有三分之一的房子屋齡超過30年，才能夠申請，將容積獎勵提升到50%，這種做法對民眾來說才較公平。

新北市政府都市更新處表示，從9月9月起，新申請案件，皆需依規定檢討建築物投影比，不能再以全部都空地形式來辦理都市更新。

都更 都市更新

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