新店安康路三段27日晚封路 拆錦秀陸橋後改善工程達標

新北近來積極拆除使用率低之陸橋，以改善人行環境，新北養工處將於27日晚間11時起至隔日晨間6時進行新店區錦秀陸橋拆除工程，屆時陸橋前後路段將會全線封閉，提醒用路人提早改道，而該陸橋拆處後，將達成今年預定拆除6座以上的目標，市府未來也會持續進行相關人行環境改善及提升工程。

養工處指出，錦秀陸橋拆除工程將於27日晚間11時起至翌日晨間6時進行大梁拆除作業，屆時將針對部分路段（安祥路口至三峽成福橋）進行全線道路封閉，請用路人提早改道，避免進入工區周圍，造成不便敬請見諒。

養工處建議，往三峽車輛請改由安一路一段上國道三號31K安坑交流道，南下至46K樹林交流道或50B三鶯交流道至三峽。往新店車輛請改由佳園路三段（北85）上國道三號46K樹林交流道，北上至31K安坑交流道至新店。往來三峽及新店機車請改由土城中央路（台3線）及中和中正路（台64下方平面）、新店安和路（市道110）等路段通行。

養工處說明，「以人為主」的人本主義已是現在交通政策的主流，市府也透過拆除陸橋加速無障礙人行環境改善，這次預計拆除錦秀陸橋也如同過往依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養工處、交通局及新店區公所邀集地方民意代表及里長會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。