台灣市博會新北館登場 玻璃屋互動牆面吸睛

新北市政府與經濟部合作辦理「2021台灣市博會－好市抵家」新北館展覽，即日起以設置玻璃屋方式於捷運府中站3號出口廣場展出，透過互動牆面讓民眾了解新北各市場及夜市特色。

新北市政府市場處表示，在經濟部次長林全能等人主持開幕儀式下，「2021台灣市博會－好市抵家」新北館自今天起至9月19日每天上午10時至下午6時，在捷運府中站3號出口廣場展出。

新北市經濟發展局長何怡明指出，菜市場就像第2個家，這次與經濟部共同合作，把各有特色的新北市場及夜市介紹給大家。

她說，市政府近年致力於市場的改建及改造，因應生活型態的改變，持續輔導市集數位轉型導入電商平台、數位支付等零接觸經濟，也期望透過線上直播，讓更多人看到新北市場的活力。

市場處表示，此次展覽以家庭及市場融合的概念建造特色玻璃屋，並設置互動牆面，藉由趣味問答介紹台灣各縣市市集特色，新北館更安排轄內各市集，以直播方式介紹特色商品，用活潑、現代方式展現傳統市集特色。