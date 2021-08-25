台灣市博會新北館登場 玻璃屋互動牆面吸睛
新北市政府與經濟部合作辦理「2021台灣市博會－好市抵家」新北館展覽，即日起以設置玻璃屋方式於捷運府中站3號出口廣場展出，透過互動牆面讓民眾了解新北各市場及夜市特色。
新北市政府市場處表示，在經濟部次長林全能等人主持開幕儀式下，「2021台灣市博會－好市抵家」新北館自今天起至9月19日每天上午10時至下午6時，在捷運府中站3號出口廣場展出。
新北市經濟發展局長何怡明指出，菜市場就像第2個家，這次與經濟部共同合作，把各有特色的新北市場及夜市介紹給大家。
她說，市政府近年致力於市場的改建及改造，因應生活型態的改變，持續輔導市集數位轉型導入電商平台、數位支付等零接觸經濟，也期望透過線上直播，讓更多人看到新北市場的活力。
市場處表示，此次展覽以家庭及市場融合的概念建造特色玻璃屋，並設置互動牆面，藉由趣味問答介紹台灣各縣市市集特色，新北館更安排轄內各市集，以直播方式介紹特色商品，用活潑、現代方式展現傳統市集特色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言