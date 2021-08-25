瑞芳美食廣場獲贈消毒門 民眾消費更安心

疫情期間，善行義舉不斷，張榮發基金會透過新北市好日子愛心大平台捐贈許多防疫物資，其中瑞芳美食廣場獲贈了一座消毒門，消毒門的來到，可讓人潮進出全身消毒，且快速通過，避免人潮群聚在出入口，對美食廣場防疫措施有著重大的幫助。

這台自動消毒門非常便利，只要補充機器內的消毒液，有人進出消毒門時，藉由門口的感側儀，就會開始自動噴灑消毒水霧，上方還有照明燈，就算晚上也可以使用，建議民眾通過時稍微停頓，讓消毒水霧附著，更達到消毒的功效。

瑞芳美食廣場自治會總務陳志豪表示，非常感謝張榮發基金會捐贈的消毒門，讓來美食廣場消費的民眾能更安心，不用擔心進出的時候身上有病毒，非常感謝政府和基金會的出力。

瑞芳美食廣場內有許多特色的美食料理，每日人潮眾多，消毒門的到來，可以讓進出美食廣場的民眾，擁有更安全的用餐環境，也請民眾來到瑞芳，不妨順道過來品嚐特色美食，但也請民眾確實遵守防疫規範，共同度過疫情難關。