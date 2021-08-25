就差這一段 金山潭子溪護岸市議員爭取修復

金山區六股里一條潭子溪，護岸興建三十多年來，已有多處掏空、毀壞，近年來逐段的進行搶災工程與修補工程，卻也讓中間一段約莫一、兩百公尺的護岸成了修復工程的孤兒，經里長鐘鼎平尋求市議員白珮茹的協助，終於傳出即將修補的好消息。

六股里長鐘鼎平說，潭子溪這段尚未修復的護岸，兩旁雜草叢生，一側是山壁、另一側則是大片的農田，走過還可以發現，因為護岸多年沒有修復，農民乾脆自救搬來木板或是沙包擋水的痕跡，歷經三十多年沒有修補，農民擔憂再沖刷就要沖壞，農田與農作都將會受到影響，好在市議員白珮茹聽見農民的聲音，協助爭取，護岸修復即將動工。

市議員白珮茹表示，接獲民眾與里長陳情，近年來不少農田復耕、友善耕作，但與潭子溪相連接的地方，卻是破損導致留不住水，長此下去可能一場大水護岸塌陷，農田就有被沖走的危險，為此也期待，儘快將這一段修補工程來進行，讓整段的護岸與農田都可以受到保護，如此也讓農民耕作更加安心有保障。