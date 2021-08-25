汐止康誥坑溪異常混濁 工地建案排出裁罰

汐止區水源路的康誥坑溪，這陣子下雨，有民眾發現本來清澈見底的溪水變的異常混濁，擔心有工廠排放廢水，所以，今(25)日上午新北市議員廖先翔也再度到現場關心，廢水是由工地建案的舊排水溝所排放，環保局進行裁罰，直到改善不再有廢泥水流出後，才能復工。

白雲里長陳俊地說，康誥坑溪的溪水清澈魚群很多，鳥類生態也很好，不過，下雨天溪水變的很濁，而且混沌到很稠的程度很異常，應該是泥水從水溝排出來，在里民通報後，相關單位也有來看，找出來原因是土地有廢水排出來。

他指出，近期康誥坑溪混沌的案件有很多人在關心，也跟市府環保局、農業局、工務局一起到現場勘察，要找出污濁的水源出自那裡，昨天來看雖然水流有比較小了，但還是可以看到有一些泥水流下來，那在水流上方是一塊國有地，那沿著一旁的舊鐵梯順著上去後有發現污濁泥水的水流，順著這個水流往上尋找，發現是工地建案的舊排水溝所排放出來的廢泥水。

廖先翔表示，舊水溝應該是在開發前就存在的，但畢竟他還是建案裡頭的一個設施，既然現在新的已經在開發了就必須要蓋括承受，所以，昨天工務局已經先請建案停工，同時環保局也進行裁處，直到改善不再有廢泥水流出後，才能復工。

新北環保局也會每天都過來稽查，如果還有廢泥水排出的話，就會按日每天開罰，希望讓康誥坑溪，不再有污濁的泥水排入，讓民眾擔心溪流生態是不是又遭到破壞。