第三胎加碼恐變搶戶籍人數 北市：有與新北、基隆討論

台北市政府為挽救生育率，昨天拍板第三胎加碼5000元，生育獎金從2萬提升為2.5萬，今年9月1日起（含當天）出生嬰兒可受惠，但卻被家長嫌太少，北市議員更喊話應從第二胎開始加碼，且設籍也恐成為問題，擔憂變成搶戶籍人口數，台北市副市長黃珊珊回應，已與新北市及基隆市討論生育獎金及設籍問題。

黃珊珊說明，今年4月就已討論生育獎金第三胎加碼補助5000元議題，5月市長拍板，因疫情關係昨天才送市政會議，很多議員也提出建議，主要討論如何讓北市女性敢生也敢婚，這是加碼上的思考，育兒津貼是台北率先提出，重點在於如何落實。

黃珊珊指出，此次修法主要目的包含第一，第三胎加碼5000元，每年預算都有計算過，因少子化緣故，每年預算都有剩餘，所以才希望第三胎能加碼。

第二，有關設籍條件，北北基三縣市每胎生育獎金均2萬元，先前新北規定要設籍滿10個月，台北跟基隆則規定設籍滿1年才能申請。但考量北北基是大生活圈，戶籍遷移非常頻繁，過去很多人因為沒有設籍一年而無法領取育兒津貼，此次修法時都有跟新北、基隆討論，希望三縣市一起修法，其他兩個縣市也都不反對。

為保障北北基民眾權益，此次修法規定設籍10個月就可領取獎勵金，新生兒的父或母，設籍北市前的戶籍地為新北市、基隆市或北市者，將視為連續設籍於台北市，共同計入10個月設籍期間。

黃珊珊說，各縣市都要走完各自的法治程序，目前北市已經做完，基隆不反對但還是希望經過修法，將來希望各縣市相互承認，這樣北北基居民不管在哪遷移，都不會因為設籍關係而領不到育兒津貼，不用搶戶籍，而是要讓該區域的年輕夫妻敢生敢婚，這才是他們的目的。