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北市動物園貓熊館、企鵝館周五開放 9月1日打籃球、排球也鬆綁

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市自9月1日起運動項目增列開放籃球、排球、手球等3項運動項目。本報資料照片
北市自9月1日起運動項目增列開放籃球、排球、手球等3項運動項目。本報資料照片

北市今宣布場域防疫限制再放寬，台北市副市長蔡炳坤表示，動物園自8月28日起，開放大貓熊館1樓、無尾熊館1館、 企鵝館及昆蟲館。北市自9月1日起運動項目增列開放籃球、排球、手球等3項運動項目。另外，社區大學、樂齡學堂也於9月1日起開放。

蔡炳坤表示，動物園自8月28日起，維持預約制，每日入園上限為6000人，增加開放室內展館，包括大貓熊館1樓、無尾熊館1館、 企鵝館及昆蟲館(不含特展區) ，進入室內館需實聯制，人流管控，每一場次20至30分鐘，規畫戶外餐飲區域，入坐採梅花桌及維持社交距離1.5公尺，桌面並加設防疫隔板。至於，熱帶雨林室內館、兩棲爬蟲動物館、教育中心、節能屋、貓纜動物園南站、大貓熊館二樓含室內餐廳等暫不開放。

蔡炳坤表示，自9月1日起運動項目增列開放籃球、排球、手球等3項運動項目，場館營運及舉辦相關活動、比賽須符合北市運動指引。

蔡炳坤表示，市立圖書館自9月1日起開放智慧圖書館、自修室、電腦區。不過自修室、閱覽區、電腦區席位降載至50%，入館人流維持降載至40%。至於，幼兒使用空間、密閉活動空間等暫不開放。

蔡炳坤表示，社區大學、樂齡學堂自9月1日起開放，課程應以線上教學為原則或採用線上、實體多元教學模式；無法配戴口罩的實體課應暫緩或更動課程內容、教學方式。此外，教職員工未施打疫苗或疫苗第1劑接種未達14天者，首次提供服務前，應提供3天內快篩或PCR檢驗陰性證明，且每3至7天定期快篩。

台北市長柯文哲表示，雖然疫情趨緩，但是遇到要傷腦筋的時候還很多，逐步解封細節很多，不像國外一下子全部解封，此次開放括動物園、圖書館等，但還是有解封規定。

北市 動物園 圖書館

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