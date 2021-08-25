新北改造市場拚明年中達標 先辦展覽介紹各特色

新北市自前年規畫4年內完成轄內3座市場改建與8座市場特色改造，預計明年中達標，今天也與經濟部合作辦理「2021台灣市博會－好市抵家」新北館展覽，自即日起每天上午10時到下午6時在府中站3號出口展出至9月19日，讓民眾認識新北轄內各市場特色。

在市場特色改造上，新北已陸續完成淡水中正美食廣場、汐止秀豐市場、新店中央市場、林口市場、中和枋寮市場、汐止金龍市場及汐止觀光夜市等7座市場特色改造，剩餘鶯歌市場改造工程預計明年中完工；板橋黃石、新莊興化與金山中繼3座市場改建也正在進行中。

市場處指出，這次市博會新北館展出內容以家庭和市場融合的概念建造特色玻璃屋，並設置互動牆面，藉由趣味問答介紹市集特色，並安排各市集直播介紹。

經發局長何怡明表示，菜市場就像第2個家，很榮幸有機會把各有特色的新北市場及夜市介紹給大家，因應生活型態改變，未來會持續輔導市集數位轉型導入電商平台、數位支付等零接觸經濟，也期望透過直播，讓更多人看到新北市場。