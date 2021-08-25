新北創客市集、實作課程線上化 完成任務還可抽Switch

9月1日是開學日，新北市教育局首度串聯新北創客社群學校、勞工局自造者空間暨工具圖書館、文化局黃金博物館及經發局新北創力坊團隊，改變以往創客市集實體模式，將動手實作課程線上化，讓學生在開學前，用創客精神進行開學暖身，讓玩創意不因空間、時間與距離而停歇。

2021新北創客季中創客市集中包含以新北小漾遊台灣主題，或以隨手可得的材料製作教學影片共計47部，提供在家師生創意動手實作。小漾遊台灣主題有光復國小利用木工結合藝術製作小火車遊龜山島；德音國小以阿里山櫻花為發想設計櫻花列車；文化局黃金博物館特別介紹深具在地特色的礦火燈及其原理；勞工局自造者空間暨工具圖書館特別邀請其中團隊「魟骰篩」工作室設計皮革教學影片。

以隨手可得的材料製作教學影片則有中山國小創意發想使用回收物品如寶特瓶及紙飲料改造製作手機放大音箱；二重國小利用簽字筆、彩色筆、熱縮片及熱風槍設計成磁鐵或鑰匙圈；樹林高中則以當地金屬文化背景，利用化學蝕刻原理，設計出銅板蝕刻實作課程，期待讓師生大眾從中看見台灣特色。

教育局長張明文表示，因應後疫情數位課程需求，跳脫傳統實體既定模式，新北虛實整合各種課程，首次改為線上模式，特別改造成學生喜愛的大富翁主題，邀請全國師生及市民大眾一起化身RPG角色自由逛動，沉浸在以新北特色「微笑山海線」意象打造的地圖中漫遊、探索虛擬的maker世界，並透過即時聊天功能，同時與來自台灣各地的maker進行即時交流。