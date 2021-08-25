台北影視音實驗教育機構 通過續辦申請再辦5年

「台北影視音實驗教育機構（TMS）」2014年創立，是全台第一所實驗教育機構，台北市青少年發展處表示，TMS今年已通過第二個五年計畫的續辦申請，「野性的優雅」展覽中可見TMS五年辦學軌跡，展覽即日起至8月29日於青發處青少年藝文沙龍展出。

台北市影視音實驗教育機構由文化局與台北市文化基金會合作辦理，2014年以培育影視音產業幕後技術人才為目標開辦，要培養學生有能力以興趣為工作，畢業即能就業。

台北市影視音實驗教育機構表示，TMS今年已通過第二個五年計畫的續辦申請，奠基第一個五年的辦學經驗，草創時期的資源願景亦陸續到位，隨著北流、北藝的成立，除了文基會豐厚的藝文資源，TMS也正積極規劃其他合作藍圖，未來將更著重在結合台北市的影視音資源，打造青少年築夢的天地。

台北市影視音實驗教育機構坦言，全台的實驗教育機構至今已70、80家，還有許多公立學校因應108課綱轉型為實驗教育，招生競爭越來越大，目前110學年度高一新生12人，新生招募因應疫情延長開放至8月底。

台北市影視音實驗教育機構表示，雖然招生人數較低，但是各項評比與培育都沒有問題，由於以培育影視音產業幕後技術人才為目標，可申請文化局、文化部補助案，維繫營運成本，因此決定續辦，並於今年通過申請。

TMS特別舉辦「野性的優雅」展覽，展覽中可見五年來辦學軌跡及多樣特色課程介紹，黃同學說，自己從普通高中轉學到TMS，他會選擇適合自己的課程，資源不足的地方也會請老師協助，他很喜歡在TMS有自由學習的機會。

台北市青少年發展處表示，其中行動課程讓學生走出教室，用感官體驗世界真正的樣子。即日起至8月29日於青發處青少年藝文沙龍展出，歡迎民眾前來參觀，激發對教育更多元的想像。