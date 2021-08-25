快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北影視音實驗教育機構 通過續辦申請再辦5年

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
青發處「野性的優雅」展覽中可見TMS五年辦學軌跡及多樣特色課程的介紹。圖／青發處提供
青發處「野性的優雅」展覽中可見TMS五年辦學軌跡及多樣特色課程的介紹。圖／青發處提供

「台北影視音實驗教育機構（TMS）」2014年創立，是全台第一所實驗教育機構，台北市青少年發展處表示，TMS今年已通過第二個五年計畫的續辦申請，「野性的優雅」展覽中可見TMS五年辦學軌跡，展覽即日起至8月29日於青發處青少年藝文沙龍展出。

台北市影視音實驗教育機構由文化局與台北市文化基金會合作辦理，2014年以培育影視音產業幕後技術人才為目標開辦，要培養學生有能力以興趣為工作，畢業即能就業。

台北市影視音實驗教育機構表示，TMS今年已通過第二個五年計畫的續辦申請，奠基第一個五年的辦學經驗，草創時期的資源願景亦陸續到位，隨著北流、北藝的成立，除了文基會豐厚的藝文資源，TMS也正積極規劃其他合作藍圖，未來將更著重在結合台北市的影視音資源，打造青少年築夢的天地。

台北市影視音實驗教育機構坦言，全台的實驗教育機構至今已70、80家，還有許多公立學校因應108課綱轉型為實驗教育，招生競爭越來越大，目前110學年度高一新生12人，新生招募因應疫情延長開放至8月底。

台北市影視音實驗教育機構表示，雖然招生人數較低，但是各項評比與培育都沒有問題，由於以培育影視音產業幕後技術人才為目標，可申請文化局、文化部補助案，維繫營運成本，因此決定續辦，並於今年通過申請。

TMS特別舉辦「野性的優雅」展覽，展覽中可見五年來辦學軌跡及多樣特色課程介紹，黃同學說，自己從普通高中轉學到TMS，他會選擇適合自己的課程，資源不足的地方也會請老師協助，他很喜歡在TMS有自由學習的機會。

台北市青少年發展處表示，其中行動課程讓學生走出教室，用感官體驗世界真正的樣子。即日起至8月29日於青發處青少年藝文沙龍展出，歡迎民眾前來參觀，激發對教育更多元的想像。

北市 文化局

延伸閱讀

9/1開學日 林右昌：落實校園防疫請家長放心

新竹縣文化局圖書館、研習教室等 24日起有條件鬆綁

【專家之眼】珍古德小學：台灣實驗教育的起手式

竹縣AZ庫存134瓶 19日優先接種代課老師

相關新聞

為2022選舉布局新增2副發言人？ 侯友宜：沒有侯家軍

新北市長侯友宜23日宣布新增2名副發言人，除原本的戴湘儀外，新增從2018年就加入侯競選團隊的蔡畹鎣、呂家愷，外界解讀是...

第三胎加碼恐變搶戶籍人數 北市：有與新北、基隆討論

台北市政府為挽救生育率，昨天拍板第三胎加碼5000元，生育獎金從2萬提升為2.5萬，今年9月1日起（含當天）出生嬰兒可受...

北市動物園貓熊館、企鵝館周五開放 9月1日打籃球、排球也鬆綁

台北市今宣布場域防疫限制再放寬，台北市副市長蔡炳坤表示，動物園自8月28日起，開放大貓熊館1樓、無尾熊館1館、 企鵝館及...

新北改造市場拚明年中達標 先辦展覽介紹各特色

新北市自前年規畫4年內完成轄內3座市場改建與8座市場特色改造，預計明年中達標，今天也與經濟部合作辦理「2021台灣市博會...

新北創客市集、實作課程線上化 完成任務還可抽Switch

9月1日是開學日，新北市教育局首度串聯新北創客社群學校、勞工局自造者空間暨工具圖書館、文化局黃金博物館及經發局新北創力坊...

台北影視音實驗教育機構 通過續辦申請再辦5年

「台北影視音實驗教育機構（TMS）」2014年創立，是全台第一所實驗教育機構，台北市青少年發展處表示，TMS今年已通過第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。