病毒不會等你 侯友宜指「虛擬病房」可能是最後選項

Delta病毒肆虐全球，許多國家醫療量能受挑戰，日本甚至將中度症狀患者安置家中，新北市長侯友宜表示「病毒不會等你」，市府一定會預先做好準備，若有病毒大舉入侵，並造成醫療量能不足的情況，「虛擬病房」很可能將成為許多輕症患者的最後考慮選項。

衛生局長陳潤秋表示，全球正受Delta病毒肆虐，像美國的7日平均是新增15萬病例，但其實在上周五一天就已經新增將近20萬例，每5間醫院就有一間醫院的ICU達到接近滿載，所以Delta病毒對所有國家的量能都是一個大挑戰。

另外，英國在前兩天也宣布增加31000多例確診，現在每周增幅達13.4%，尤其當地是在音樂節過後確診急增。日本在東奧過後，確診及住院案例也都創新高，不過死亡數相對低一點，因此很多都採降載醫療，將個案安置家中，甚至連中度症狀的都安置在家中，所以當地醫療量能也是面臨很多挑戰。

侯友宜表示，當初大家也覺得英國變異株不會進入台灣，但沒想到還是進來，造成很大傷害，國內本土疫情剛爆發時，市府就協調18家急救責任醫院開出1304床，短短不到1個月時間加開6家集中檢疫中心，開出1308床，這是當時能夠支撐醫療量能的最主要關鍵。

侯友宜認為，每個縣市或國家都要靠自己的能力守住，不要讓醫療量能崩潰，所以看到美國、英國及日本的情況，可以發現Delta病毒現在肆虐各國，所以台灣要以Delta病毒很可能進入的心態來面對，做好準備來應戰，決不能以「不會進來」的心態應付。

侯友宜指出，醫療量能最重要的是檢疫中心，新北必須要能夠在瞬間開到能應付病毒快速傳播的量能來應戰，甚至要準備有「虛擬病房」的狀況，像日本現在的「在宅醫療」就類似新北的「虛擬病房」，所以台灣如果有Delta病毒大幅侵入的情況，「虛擬病房」很可能是很多輕症患者最後考慮的其中一個選項，這些都要做好準備，因為「病毒不會等你」。