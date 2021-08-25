新北推「待用餐平台」 已有302間店家響應加入
新北市政府整合跨局處與民間資源推出「新北好日子愛心大平台待用餐平台」，目前已號召302家餐飲店家共襄盛舉加入提供待用餐行列，未來要達1000家以上，讓有需求的民眾能夠獲得基本的生活需求支持，也讓愛與善能循環到需要幫助的人身上。
開業35年國民美食《玉知高華知高飯》負責人莊玉華表示，疫情期間有很多人受到影響，曾有一個身無分文的民眾想要使用發票來換一份知高飯，當下即毫不猶豫免費提供讓他能填飽肚子。莊玉華表示，願意將市府撥付的待用餐費2萬元讓給其他更需要的店家，未來每天會提供20份待用餐，持續到年底，4個月無償提供2460份待用餐回饋當地有需要的民眾取用。
鼎上鮮涮涮屋老闆娘周靜如表示，從今年開業後隨即遇到疫情，但疫情期間一定有比我們更辛苦更困難的人，自7月初就開始提供免費愛心餐給有需要的人，累積已發放近500份，自己也會響應加碼提供600份待用餐，每一份待用餐有火鍋、飯及豆漿，讓每一個來領用的人都能夠吃飽，共同度過這段難關。
新北市少年培力園在5月10日剛與弘爺漢堡合作，在泰山區民生路12號開設公益早餐店歡喜開幕，隨即因疫情爆發受到衝擊，生意雖然大受影響，但看到第一線醫療人員不眠不休的救人，培力園的少年們更加努力，研發專為醫護人員的套餐「法式土司組合餐」，做出1500份的餐點分別送到新北市4家醫院和快篩站讓醫護人員享用。
新北市長侯友宜表示，從今年5月起本土疫情嚴峻，5月19日至7月26日全國第三級警戒，7月27日降第二級迄今疫情趨緩，這段期間許多餐飲店家與家庭深受疫情影響，收入不穩定，因此只能苦撐，故要求市府團隊建置「新北好日子愛心大平台待用餐平台」，目標要號召1000家餐飲店家，每家準備200份待用餐，共可協助20萬人次有需要的民眾能獲得三餐溫飽，也可支持這群願意分享愛與溫暖的在地餐飲店家。
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