中和壽德公園滯洪池說明會爆衝突 新北市府：暫緩進場

新北市水利局為解決中和、土城交界處的淹水問題，斥資6000萬元要在中和壽德公園興建滯洪池，今日上午在當地舉行說明會，結果現場來了上百人，民眾痛批水利局未與當地討論就想強行開工，現場氣氛火爆。水利局解釋，設置該滯洪池後便能解決中和、土城周邊數里的淹水問題，且公園不會消失，還會增加遊憩設施，會再努力與里民溝通。

新北市中和民德里、自強里、民享里、民有里、瑞穗里、土城延平里等地長年都有淹水問題，市府評估後，選定在地勢較高的公有地壽德公園興建滯洪池，全案在今年5月決標，本預計今日說明會完後進場，未料現場反彈太大，說明會開了1個半小時還沒有結論，叫罵聲此起彼落，市府決定暫緩進場。

里民在現場大罵，壽德公園40年只淹過一次，這裡是中和的角落，若是土城、板橋或中和其他里淹水那也應該去那邊蓋滯洪池，而且還沒有告知市民，就已經決標準備施工，怎可以這樣欺負里民；中和壽德里長張宗正說，水利局沒有與地方討論，便在去年發包作業，才導致里民嚴重反彈，要求市府要再辦一場說明會，向民眾講清楚。

新北市議員金瑞龍表示，水利局是滯洪專家，應該還可以做得更好，不能沒有讓民眾知道就自行決標，若今天有這麼多人反對，就應該順應民意，納入檢討，看要改到別的地方興建或是改善現有水利系統；新北市議員陳錦錠認為，市府要辦工程，都應該要尊重里民的意見，他是支持大家的。

新北市水利局解釋，中和、土城、板橋交界處有許多地方都有淹水問題，他們希望能夠替市民解決問題，經過評估後，認為壽德公園有這個條件，而且又是公有地，只要在此興建滯洪池，便能改善周邊淹水情形。

水利局表示，即便興建滯洪池，原有公園也不會消失，他們會將原本只有草地及步道的公園改建成有環園步道、共融式遊具設施、灌溉系統的多元化綠地，功能可說比原本還要更多，且還會設有滑坡，就算是長者也能在公園內悠閒散步。