新北居家隔離人數突爆增百人 原因出在健身房

新北市近期疫情穩定，但近期居家隔離列管人數突然從614人增加到715人，數量明顯增加。衛生局解釋，這跟先前公布案10641足跡有關係，因他與北市確診案16033都在World Gym板橋雙十店工作，同一場所短時間2人確診，才會請業者提供相關名單共96人全數居隔。

據了解，案16033較早出現症狀，屬於北市確診個案，案16041則為無症狀確診，衛生局判斷這是明顯的職場感染事件，且2人連6天都到健身房去上班，因此會擴大匡列居家隔離。

World Gym板橋雙十店過去多次在市府公布足跡中，也請業者提供相關名單匡列，名單包括民眾、健身房員工、業務、跑堂健身教練與研習活動員工等共96人全數居家隔離。

對於沒跟確診者接觸卻被匡列居家隔離的民眾，衛生局說明，因短時間在同樣健身房已經有2人確診，又是職場傳播，即便出入健身房時間不同或不同區域沒接觸到，還是有環境汙染可能，才會擴大匡列。