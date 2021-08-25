新北公布2030水岸願景目標 結合生態及文化成都市心臟

新北今公布「2030水岸願景目標」，從各面向完善水環境生活，讓高灘地不只有防洪功能，還有景觀、休憩、戲水、運動及通勤等多面向功能。水利局長宋德仁表示，新北有全國最大的高灘地，現正走到結合生態及文化的水環境階段；市長侯友宜也說，高灘地公園及水環境是都市的心臟及母親之河，相關維護及建設都頗受市民肯定。

新北市今日市政會議公布「2030水岸願景目標」，高灘處長謝俊隆說明，將會朝三大目標邁進，包含營造4條生態廊帶、增加10場全齡共融遊戲場、完成3條跨城市水岸智能旅遊帶，這些計畫目前都已經在實現當中。

謝俊隆指出，營造河川棲地多樣性是未來的趨勢，目前樹林柑園水環境再造已經完工，成功打造網美聖地沐心池；南新莊水環境再造工程已經發包，明年就會完工，計畫打造人文廊帶；五股八里水環境再造，總長度7公里，明年也會完工，屆時將讓整條淡水河美景再升級。

謝俊隆提到，兒童遊戲場方面，規畫上除要有特色之外，區域發展更是重要，所以今年也推兩個遊戲場，其中瑞芳區四腳亭遊戲場正辦理驗收中，汐止區星際遊戲場，結合星光橋及八大行星主題意象，寓教於樂，目前也正在施工中；明年板橋還會有鐵路橋遊戲場，新店則是升級陽光遊戲場，其中陽光遊戲場結合地形打造樹林遊樂，讓民眾能體驗高空穿梭林間的樂趣，相當有特色。

謝俊隆表示，夏天就是玩水的季節，所以市府在廣受歡迎的「熊猴森樂園」中打造「水樂園」，還以台灣周邊海洋生物為主題布景，成為水陸大樂園，相信會再引發熱潮，目前工程已經完工，正在驗收階段，待完成驗收且疫情無虞就開放。

謝俊隆還說，持持續打造水岸友善通行環境一直是市府的目標，今年一直在進行大漢溪左岸及淡水河畔自行車道的升級，讓崎嶇狹窄道路變成寬廣平穩，明年還將新增新莊台65線橋跨堤電梯牽引道，以及土城擺街堡路無障礙牽引道，打造友善通行動線。

謝俊隆強調，新北有四通八達的自行車道，不但是車友們的最愛，也是通勤綠廊的首選，目前已經有新店溪通勤綠廊，今明兩年將陸續打造基隆河16.8公里、大漢溪39公里、淡水河20公里，總共將近70公里的通勤綠廊，完工後民眾上下班時，就可透過綠廊串連市區通勤路網至目的地。

宋德仁表示，新北有全國最大、最漂亮、設施最完整的高灘地，會在不影響防洪的情況下做效用極大化，現在已經走到結合生態及文化的水環境階段，尤其玩水是孩童的最愛，除熊猴森之外，汐止星際遊戲場、新店陽光遊戲場在完工後也都會有戲水區。另外，深坑到台北動物園的自行車道也會在明年完成。