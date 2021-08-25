連3年推動企業自救 三峽與在地企業簽MOU

為因應災害發生時，企業可以先自救避免災情擴大，三峽區公所連3年都跟在地企業簽署企業防災合作備忘錄（MOU），今天區公所與泉碩科技簽訂MOU，未來企業將參與公部門所舉辦防災室、社區教育訓練等模擬救災狀況，加強企業自救能力。

區公所過去2年分別與大板根及承德油脂合作，推動企業防災工作，區長周晉平表示，在地企業需要培養自主防災能力，當災害發生時能夠先自救，再透過公部門合作，自助助人。

簽約儀式上，泉碩科技也捐贈區公所1萬片口罩作為防疫物資，未來業者也將配合參與各項防災演練。區公所表示，期望未來三峽能有更多在地企業參與防災工作，擴大整體救災能量。

周晉平提醒，現在是防疫期間也是颱風季節，防災跟防疫一樣重要，除落實防疫措施外，也該做好防災準備，才能少一分災害損失。