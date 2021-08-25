新北9/9起不再受理空地都更 引導整合鄰地建物
新北市政府表示，為引導空地整合鄰地建物併同辦理都更，108年修正新北市都市更新單元劃定基準內，將空地都更列為不再受理對象，並給予2年緩衝期，將於9月9日到期。
都市更新處表示，新北市政府積極推動多元都市更新，目前申請量已達587案，在申請案件中，部分更新地區內的申請案空地型態，未再整合鄰地既有建築物併同辦理，有失都市更新改善居住環境的用意，並曾被未納入都更住戶陳情質疑市府漠視老公寓重建權益。
更新處表示，考量辦理都市更新正當性，避免空地辦都更情形，因此，市府在108年9月9日修正發布的新北市都市更新單元劃定基準內，將空地都更列為不再受理的對象，並給予2年緩衝期間，將於今年9月9日到期。
更新處表示，9月9月起新申請案件，要求除都市更新計畫另有規定者，其餘申請案件都要檢討建築物投影比，引導空地整合鄰地併同辦理都更，創造多贏局面，不能再以全部空地形式來辦理都市更新。
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