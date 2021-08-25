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新北推雲端交通號誌連動系統 救護車少停等24秒

中央社 / 新北25日電

為加快救人速度，新北市交通局今年首度在淡水區竹圍廊帶試辦智慧雲端動態救護系統，讓救護車與號誌連動，3月建置完成迄今，有效減少救護車停等時間約10到24秒。

「哪怕只是快一秒都行！」新北市政府交通局鍾鳴時今天指出，連動方式是先行開啟塞車路段的綠燈號誌，讓車流動起來、救護車能優先通行，以快速地將患者送抵淡水馬偕醫院，救回寶貴生命。

交通管制工程科長陳建成說明，交通局在淡水區民權路、中正東路，以及八里區龍米路、五股區成泰路的淡水竹圍路廊，設置6組智慧型監視器、4組eTag等多元資訊整合平台，與119救護車智慧雲端動態救護系統連動。

陳建成表示，透過影像辨識掌握現場車流狀況，適時調整號誌秒數，另收集Google旅行時間、天候及施工等大數據資料，以採取必要措施；今年3月全面建置完成迄今，觀察在正常車流情況下，停等延滯改善15至27%，即減少停等約10至24秒。

交通局表示，後續仍持續蒐集車流數據，加強淡水、八里及五股廊道車流的大數據資料庫，以掌握交通敏感路段的車流特性和即時交通狀況，讓交通更安全、更順暢。

淡水 救護車

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