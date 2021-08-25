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挖停車場、蓋捷運 新北2校自救會到市府抗議

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北欲在永平國小興建地下停車場遭抗議，而捷運路線距離土城國小也遭抗議，兩校的家長自救會今到新北市府前陳情。記者王敏旭／攝影
新北欲在永平國小興建地下停車場遭抗議，而捷運路線距離土城國小也遭抗議，兩校的家長自救會今到新北市府前陳情。記者王敏旭／攝影

捷運萬大樹林線一、二期分別經過永平國小、土城國小，新北欲在永平國小興建地下停車場遭抗議，而捷運路線距離土城國小也遭抗議，兩校的家長自救會今到新北市府前陳情。新北教育局、交通局、台北捷運局都指出，會顧及師生的權益。

新北向中央爭取預算興建永平國小地下停車場，永平國小自救會長莊宜馨說，學校周遭不缺停車場，應選擇200公尺外的地方興建立體停車場，且學校地下過去是垃圾掩埋場，開挖時會有惡臭味，叫學生怎麼忍受。

莊宜馨指出，雖然市府規劃動工前會在教室加裝氣密窗，但現在新冠肺炎疫情應該保持通風，採用氣密窗或隔音窗是反其道而行，學校應該再等10幾年後重建時，再一併興建停車場就好。

交通局停車管理科代理科長陳明湖說，參考過去捷運施作的經驗，開挖時約前一到兩周會有氣味，因此未來若能順利動工，會選擇在寒暑假動工，降低影響師生上課。

另外，捷運萬大樹林線二期經過土城國小，自救會表示，捷運軌道離學校只有17.7公尺，每3分鐘就會有一班列車經過，且不應該把學校規劃為第三類噪音管制區。

台北捷運局土木建築設計處第二課長黃怡超說，當初規劃距離10公尺，已調整為17.7公尺，雖然該區是第三類噪音管制區，但施工時會以第二級標準為主，也將在9月中旬時會與學校、家長舉辦說明會。

捷運 停車場

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