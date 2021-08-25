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新北熊猴森成免費水陸大樂園 驗收後疫情無虞就開放

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北「熊猴森樂園」廣受大小朋友喜愛。圖／新北市政府提供
新北「熊猴森樂園」廣受大小朋友喜愛。圖／新北市政府提供

新北「熊猴森樂園」廣受大小朋友喜愛，因應夏季氣候，市府近來在樂園中打造「水樂園」，還以台灣周邊海洋生物為主題布景，要讓市民朋友在視覺及設施玩樂上有不同體驗。新北高灘處處長謝俊隆表示，陸上樂園過去就很受歡迎，如今成為水陸大樂園，相信會再引發熱潮，目前工程已經完工，正在驗收階段，待完成驗收且疫情無虞就開放。

新北市今日市政會議公布「2030水岸願景目標」，高灘處長謝俊隆說明，將會朝三大目標邁進，包含營造4條生態廊帶、增加10場全齡共融遊戲場、完成3條跨城市水岸智能旅遊帶，目前這些計畫都已經在進行中。

謝俊隆提到，夏季就是玩水的季節，目前已經在「熊猴森樂園」中以台灣周邊海洋生物為主題新設「水樂園」，包含萬里蟹、綠蠵龜、彈塗魚、澎湖章魚及寄居蟹等佈景，水樂園佔地面積1500平方公尺，比台北的大佳河濱公園的戲水區還要大兩倍，如今成為水陸大樂園，相信啟用之後一定會再次引爆熱潮。目前水樂園正在驗收階段，看是否有需要改善的缺失，通過後也會評估疫情，若在可控制範圍，就會開放市民玩樂。

謝俊隆強調，熊猴森樂園管理機制比造私人樂園管理，有五大機制，包含專人管理、定期檢查、安全措施、貼心設備、災害預防等，但不一樣的地方是熊猴森樂園完全免費、清涼好玩，開放時間從早上6時至晚上11時，每逢周末假日都為有4000人至5000人前來遊玩。

謝俊隆指出，在安全管理上，該樂園有3組保全哨24小時巡查，一有狀況就回報；設施有狀況也會即時圍起，並貼上告知說明；最重要是保全也會在熱門設施旁定點維持秩序，以避免受傷事件發生。他還說，場內遊具都符合國家標準檢驗，市府也會定期檢查及消毒，並於每月第一周及第三周的周二休園時間來檢查、維護及保養設施，讓遊具安全再升級。

謝俊隆表示，由於樂園很大，市府也導入科技管理加強保障，包含36具雲端系統，隨時掌握遊戲場情況；緊急廣播系統，定時播放防疫措施，而這些安全環境與措施，也讓樂園成為附近幼兒園校外教學的首選場地。另外，樂園也有行動餐車、友善服務設施及無障礙設施，滿足民眾各方面的需求，是一個全齡共融的遊戲場。

謝俊隆最後強調，如同市長侯友宜所說「沒有安全，一切免談」，所以樂園都會有預防性措施，樂園若遇潮濕下雨就會關閉，同時也會在許多地方安裝防撞墊，夜間也會將相關設施鎖起來，避免民眾使用，將安全預防措施做到最完善。

侯友宜表示，熊猴森樂園因為疫情關係所以暫時關閉，市府近來也在檢討疫情的同時，考慮等疫情趨緩開放，讓民眾能夠重拾歡樂，新北的高灘地可說是新北之肺，也是新北的母親大河，歡迎市民在落實防疫措施為前提下多來走走，享受健康快樂的好生活。

新北「熊猴森樂園」廣受大小朋友喜愛，因應夏季氣候，市府近來在樂園中打造「水樂園」，還以台灣周邊海洋生物為主題佈景。圖／新北市政府提供
新北「熊猴森樂園」廣受大小朋友喜愛，因應夏季氣候，市府近來在樂園中打造「水樂園」，還以台灣周邊海洋生物為主題佈景。圖／新北市政府提供
新北市政府今早召開市政會議。圖／新北市新聞局提供
新北市政府今早召開市政會議。圖／新北市新聞局提供

疫情 侯友宜

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