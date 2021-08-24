中和壽德公園滯洪池工程引爭議 明與在地居民開說明會

新北中和市壽德公園滯洪池工程，先前因未與在地居民完整溝通引發爭議，明天將進行較為大型的說明會，壽德里里長張宗正表示，這次說明會來得突然，水利局溝通仍沒做好，明天也會看里民的態度來決定工程進行與否；新北水利局則說，明天辦理的是第二次地方說明會，會後就會進場施作。

新北中和壽德公園閒置多年，水利局規劃建造滯洪池，以解決莒光路及民享街一帶的淹水情形，不過因為過程溝通不完全，引發在地里長及居民不滿，如今水利局將在明天舉辦工程說明會，讓里民表達意見。

張宗正批評，先前疫情期間硬要開，後來疫情趨緩又突然不開，水利局對他的意見表達也「依然故我」，而這次說明會在昨天下午突然收到公文，也沒有經過討論，時間相當緊迫，讓他趕緊公告。

張宗正認為，現在就等明天說明會狀況，現場有民眾準備好「意見表達」，不過他也會讓說明會自然發展，如果里民不認同，那他會跟著大家一起抗議；反之如果市府都能說服大家，沒有相關阻力，那就開工。新北市議員陳錦錠也說，現在就等里民們明天的看法。

壽德新村李姓住戶表示，里民幾乎都無法接受興建滯洪池，而壽德新村一直都是陳錦錠議員與前立委張慶忠夫妻的「管轄範圍」，大家只要一有事，第一時間都想到他們，很多事情他們也都會幫忙，這次陳錦錠對此事卻不表態，令人感到有點奇怪。