道路太窄難會車 淡水埤島里民捐地要拓寬

新北市淡水區埤島里的埤島橋通往76號旁的這一條產業道路車型較大的公車或垃圾車經過都很難，經市議員蔡錦賢服務處、埤島里長蔡正忠與路旁的地主協調後，願意捐出土地，將原先的2米增加到近3米半的寬度，預計今年底前就可以完成。

新北市淡水區埤島里，三分之二的位置都處於山林當中，而鄉間小路就成了當地居民重要的出入通道，而位在埤島里埤島橋通往76號旁的這一條產業道路只有3米寬，最窄的部份只有2m寬，不僅是對向會車是個大問題，車型較大的公車或垃圾車經過都很難，必需繞道而行非常不便。

埤島里長蔡正忠表示，這裡整整有五百多公尺都是狹小的道路型態，最窄的部份只有2m寬，常常會有汽車摔落邊坡當中，而且這條是里民通往台二線最快的路線，而日前與市議員蔡錦賢服務處，一同與路旁的地主協調，願意捐出土地，非常感謝地主的善心舉動為地方建設做出貢獻。

議員蔡錦賢服務處主任莊根松表示，感謝郭姓地主與共同持有的家族同意，讓這一段有5百多公尺的道路可以先拓寬，將原先的2米增加到近3米半的寬度，而未來還會配合自來水工程來接管一併進行，預計今年底前就可以完成，在地居民出入有更方且更安全的用路環境。