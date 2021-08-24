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人行道竟被機車練直線加速 汐止會勘裝路阻

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區鐵路橋下人行道上被民眾練機車直線加速，新北市議員張錦豪會勘要設置路阻。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區鐵路橋下人行道上被民眾練機車直線加速，新北市議員張錦豪會勘要設置路阻。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區鐵路橋下的機車考照練習場，自從疫情解封後，好多年輕人來練習，經常大排長龍，不過，因為要等，就有民眾先在緊鄰的人行道上練直線加速，也讓許多行人覺得好危險，所以，今(24)日新北市議員張錦豪會勘，要設置路阻，不讓機車騎上人行道。

橋東里長陶威中指出，台鐵橋下的機車考照練習場來使用的朋友們非常多，現在都是需要排隊的狀況，有些不太熟悉機車性能的，還會利用旁邊的道路、包括人行道練車熟悉後，再到旁邊的機車練習場練習，但是騎上人行道就影響了行人通行的權益，已經接到許多學生、家長的反應，所以，今天希望相關單位能想辦法看看怎麼解決這個問題。

市議員張錦豪表示，機車考照練習場在7/27日解封，很多年輕朋友們都來這裡練習，但是有部分民眾利用一旁的人行道練機車直線加速，影響到附近里民行走的安全，有時候機車騎的很快，會讓附近老人家、行人有安全上的疑慮，所以，也建議市府交通局能夠設置路阻，會勘後確定在兩個禮拜內在中間段設置路阻，防止再有機車在人行道上練習。

另外，交通局在前後端也會加上禁行機車的標線，並且立牌子告知大家在人行道上騎車的罰則、檢舉電話，希望大家能夠善用一旁練習場的場地做機車考照練習，把人行道還給行人。

人行道 汐止

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