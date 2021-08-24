瑞芳共融式遊具未驗收 缺安全檢驗民眾別急

瑞芳區四腳亭瑞慶橋下的高灘地公園，經新北市議員林裔綺爭取6百萬元經費設置了許多共融式遊具，目前雖整體工程完成，但還缺少安全性檢驗等，新北市議員林裔綺會勘，並呼籲民眾待檢驗通過後，安全無虞的情況之下，再來享受一個安全又好玩的共融式遊憩公園。

目前還是疫情期間，新北市還未開放公園遊憩設施的使用，再加上完工的共融式遊具，也還需要公正的第三方單位來進行驗收，目前預計9月23日進行檢驗，若順利檢驗通過，且新北市開放了公園遊憩設施的使用，就有可能於10月底開放民眾使用。

新北市議員林裔綺表示，去年爭取了6百萬的經費要建置共融式遊具，設置完成的共融式遊憩區要讓親子都可以一起在基隆河畔邊使用同樂，目前已經完工了，還在等待驗收，希望在驗收完成後，安全無虞的情況之下，在配合市政府的開放政策，讓公園以最新的風貌跟民眾見面，到時歡迎所有民眾一起使用最新、最好的遊憩設施。

現在雖然已經完工了，但是還需要進行安全性的檢驗，才能確保民眾使用時的安全，請民眾多體諒，等安全檢驗通過後，疫情也趨緩，將提供民眾一個安全又好玩的共融式遊憩公園，但也要請民眾多多愛護公用設施，也保持環境整潔。