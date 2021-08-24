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柯文哲拍板！生育獎勵含北北基滿10月可領 3胎加碼5千

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天拍板宣布台北市生育獎勵放寬設籍期間由一年縮短為10個月、且將北北基設籍期間都納入計算；另外，北市生育獎勵金第三胎以上，也將再加碼5000元。本報資料照
柯文哲今天拍板宣布台北市生育獎勵放寬設籍期間由一年縮短為10個月、且將北北基設籍期間都納入計算；另外，北市生育獎勵金第三胎以上，也將再加碼5000元。本報資料照

搶救少子化，台北市長柯文哲今天拍板宣布台北市生育獎勵放寬設籍期間由一年縮短為10個月、且將北北基設籍期間都納入計算；另外，北市生育獎勵金第三胎以上，也將再加碼5000元，第三胎以上提高發放至2萬5000元。

台北市市政會議今天審議通過「北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，柯文哲拍板，從今年9月起，台北市的生育獎勵金金額及領取資格條件將大幅修改，從9月1日(含當日)之後出生的新生兒，將可受惠於新規定。

北市民政局表示，這次修正重點包括設籍期間由1年修正縮減為10個月、北北基連續設籍期間，北市都併計入10個月設籍期間；至於第三名以上新生兒，每胎加碼5000元，提高發放2萬5000元。

民政局表示，本次修法主要考量女性懷孕周期一般約為10個月，為保障遷入北市後才懷孕的婦女，故將現行條文所定須設籍北市滿1年以上規定，修正縮減為10個月；另因北北基已形成共同生活圈，市民戶籍遷徙頻繁，若市民因為遷徙戶籍及非預期懷孕等因素，導致雙邊縣市皆因設籍期間未滿，而無法領取生育獎勵金，影響市民權益甚鉅。

另外，考量北北基生育獎勵金每胎(北市第3名以上除外)皆為2萬元，在相同基礎下，為保障北北基居民權益，故規定新生兒之父或母設籍本市前之戶籍地為新北市、基隆市或本市者，視為連續設籍於台北市，共同計入10個月設籍期間。

民政局表示，為減輕養育三名以上子女家庭的負擔，增訂第三名以上新生兒加碼5000元，核發2萬5000元獎勵金。

另外，同性婚姻法制化於2019年5月24日上路，目前同志家長依司法院釋字第七四八號解釋施行法，可透過繼親收養程序，收養配偶之「親生子女」，故修正辦法明訂同性配偶繼親收養，該養父母視為新生兒之父母，以明文保障同志家庭申請獎勵金的權利。

民政局表示，除了生育獎勵金，市府也投入資源在建構托育幼教公共支持，希望養兒育女和照顧工作公共化，建立友善托育支持環境，減輕新生兒家庭生養小孩的負擔，也讓女性能減少生兒育女可能會面臨到的機會成本。本次生育獎勵金發放辦法規定大幅度修改，就是希望讓臺北市民敢婚、敢生而努力。

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