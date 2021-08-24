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即時影像加上智慧監控 蘆洲市場防疫添助力

觀天下 / 記者羅綸宏／蘆洲報導
全聯有線電視與蘆洲區公所合作，在人潮密集的市場架設HSAI即時影像智慧監控系統。 圖／全聯有線電視提供
全聯有線電視與蘆洲區公所合作，在人潮密集的市場架設HSAI即時影像智慧監控系統。 圖／全聯有線電視提供

為強化市場防疫機制，凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視，特別與蘆洲區公所合作，在人潮密集的市場架設HSAI即時影像智慧監控系統，讓區公所人員透過最清晰、最即時的影像，有效掌握市場動態，降低群聚感染風險，也可以運用在治安管理及火災預警等多重功能。

全聯有線電視副理林正雄表示，今年全台COVID-19疫情嚴峻，三重及蘆洲累計本土確診病例更是新北市29區中前五高，防疫措施更不能鬆懈，全聯有線電視在地經營三十多年，本於企業回饋地方之責，利用凱擘大寬頻「Home Security」的應用服務及技術，與區公所官民合作協助傳統市場達到防疫分流目的。

這套智慧監控系統，可以讓區公所人員透過即時影像，有效掌握市場動態，落實強化採買人流、出入口管制等必要防疫措施。另外，也可以運用在治安管理上，防竊以及火災預警等多重功能。

蘆洲區公所主任秘書曾明華說，感謝全聯有線電視響應政府訂定的市場防疫指引，用該公司「Home Security」的應用服務，來協

助我們蘆洲區公所建置市場人流監控系統，提供高畫質線上即時影像查詢，確保市場攤商、採購民眾及家人的健康。最後，我仍要呼籲希望市民持續要做好防疫工作，讓我們一起守住變種病毒，讓疫情穩定下來，逐步回歸正常生活。

雖然目前疫情趨緩，但防疫工作仍不可鬆懈！凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視，本著企業回饋理念，將持續與地方政府並肩作戰，提供市民更安心的採購環境。

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