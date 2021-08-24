金山運動休閒廣場開放 採分項預約登記制

金山運動休閒廣場是北海岸唯一的公立運動休閒中心，室內的設備及新增體健器材，深受運動民眾的喜愛，隨著疫情警戒封閉了三個多月，今(24)日起全面開放，採取預約登記制，還有分項目的人流上限管制，要確保健康的運動活動不會成為防疫破口。

金山區長廖武輝表示，疫情警戒降2級，相關運動項目逐項滾動式解封，金山運動休閒廣場也將從8月24日起全面開放，館內羽毛球場、籃球場、桌球場及室內體健設施恢復正常使用，不過目前各項目採預約登記制，有使用需求的民眾需先向公所預約登記。

金山運動休閒廣場是北海岸唯一的公立運動休閒中心，室內的場館加上2020年底才動工改善設備及新增體健器材，讓民眾運動不受天候影響，還有相當新穎的設備提供使用，而疫情趨緩開放後，為確保防疫安全，不僅採取預約登記制，還有分項目的人流上限管制。

金山區長廖武輝說，一樓的羽球、籃球場每時段人數上限為16人，地下室桌球場人數上限也是16人，開放時間為週二至週五，區公所將於每週一上班時間開始預約當週開放時段，直到額滿為止，此外，防疫工作依舊不能少，民眾入場運動仍須符合防疫規定，全程都要佩戴口罩、並於入口完成實名登記、量測體溫、酒精消毒並保持社交距離。