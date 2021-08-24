快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大龍峒保生大帝聖誕慶典 今登錄為無形文化資產

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
保生大帝聖誕慶典遶境。圖／文化局提供
保生大帝聖誕慶典遶境。圖／文化局提供

台北市文化局今舉行文資審議會議，大龍峒保安宮董事長廖武治今年3月向北市文化局提報為「財團法人大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」為無形文化資產，經過訪查後，出席文資委員全數同意登錄為無形文化資產。

大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典會包含遶境、三獻、過火、放火獅、家姓戲等文化傳統，農曆3月14日遶境由廟方與信徒合力傳承至今，反映大龍峒保安宮信徒社群的凝聚力。

遶境當日由保安宮在地信徒組成之力士會及交陪宮廟參與，巡行臺北市傳統漢人聚落大龍峒，大稻埕一帶，力士會繞境時使用的神獸神輿車，其神轎型態綜觀全國祭典極為少見。

農曆3月15日也就是保生大帝聖誕日當天，進行三獻古禮，典禮由擊鼓三通到迎神、唱保生大帝靈應讚，上香、初獻獻金帛、獻爵，恭讀祝文亞獻至終獻，送神、望燎後結束整個典禮，場面莊嚴肅穆，每年都吸引民眾參與，包含政治圈、企業界都有不少人特地前往上香致祭。

廖武治表示，大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典舉辦多年，活動內容也逐漸現代化，每年都調整，也有不同的看頭，其他廟宇也參考保安宮的舉辦方式，更影響部分台灣廟會的活動，還曾引起國際間注意，這樣的活動必須傳承下來，認為有必要做保存，盼能夠登錄保存。

經過現場文資委員投票決議，出席委員12人全數同意登錄為文化資產，項目名稱為「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」，保存者為「財團法人台北保安宮」。登錄理由為大龍峒保安宮以該慶典為核心，配合辦理各項藝文活動，對文資保存推廣專業也有意願符合各項登錄認定。

保安宮 遶境 文化資產

延伸閱讀

中元普度 大龍峒保安宮今豎燈篙儀式 啟動防疫人流控管

中元祭看這裡！龍山寺僅辦放燄口 保安宮加3天感恩法會

李李仁殺青不捨淚崩　「神之鄉」神還原遶境現員千人

雲林首座解封 北港武德宮開廟補財運 信徒：忍太久了

相關新聞

中和壽德公園滯洪池工程引爭議 明與在地居民開說明會

新北中和市壽德公園滯洪池工程，先前因未與在地居民完整溝通引發爭議，明天將進行較為大型的說明會，壽德里里長張宗正表示，這次...

金山運動休閒廣場開放 採分項預約登記制

金山運動休閒廣場是北海岸唯一的公立運動休閒中心，室內的設備及新增體健器材，深受運動民眾的喜愛，隨著疫情警戒封閉了三個多月，今(24)日起全面開放，採取預約登記制，還有分項目的人流上限管制，要確保健康的運動活動不會成為防疫破口。

瑞芳共融式遊具未驗收 缺安全檢驗民眾別急

瑞芳區四腳亭瑞慶橋下的高灘地公園，經新北市議員林裔綺爭取6百萬元經費設置了許多共融式遊具，目前雖整體工程完成，但還缺少安全性檢驗等，新北市議員林裔綺會勘，並呼籲民眾待檢驗通過後，安全無虞的情況之下，再來享受一個安全又好玩的共融式遊憩公園。

即時影像加上智慧監控 蘆洲市場防疫添助力

為強化市場防疫機制，凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視，特別與蘆洲區公所合作，在人潮密集的市場架設HSAI即時影像智慧監控系統，讓區公所人員透過最清晰、最即時的影像，有效掌握市場動態，降低群聚感染風險，也可以運用在治安管理及火災預警等多重功能。

人行道竟被機車練直線加速 汐止會勘裝路阻

汐止區鐵路橋下的機車考照練習場，自從疫情解封後，好多年輕人來練習，經常大排長龍，不過，因為要等，就有民眾先在緊鄰的人行道上練直線加速，也讓許多行人覺得好危險，所以，今(24)日新北市議員張錦豪會勘，要設置路阻，不讓機車騎上人行道。

道路太窄難會車 淡水埤島里民捐地要拓寬

新北市淡水區埤島里的埤島橋通往76號旁的這一條產業道路車型較大的公車或垃圾車經過都很難，經市議員蔡錦賢服務處、埤島里長蔡正忠與路旁的地主協調後，願意捐出土地，將原先的2米增加到近3米半的寬度，預計今年底前就可以完成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。