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大龍峒保生大帝聖誕慶典 今登錄為無形文化資產
台北市文化局今舉行文資審議會議，大龍峒保安宮董事長廖武治今年3月向北市文化局提報為「財團法人大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」為無形文化資產，經過訪查後，出席文資委員全數同意登錄為無形文化資產。
大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典會包含遶境、三獻、過火、放火獅、家姓戲等文化傳統，農曆3月14日遶境由廟方與信徒合力傳承至今，反映大龍峒保安宮信徒社群的凝聚力。
遶境當日由保安宮在地信徒組成之力士會及交陪宮廟參與，巡行臺北市傳統漢人聚落大龍峒，大稻埕一帶，力士會繞境時使用的神獸神輿車，其神轎型態綜觀全國祭典極為少見。
農曆3月15日也就是保生大帝聖誕日當天，進行三獻古禮，典禮由擊鼓三通到迎神、唱保生大帝靈應讚，上香、初獻獻金帛、獻爵，恭讀祝文亞獻至終獻，送神、望燎後結束整個典禮，場面莊嚴肅穆，每年都吸引民眾參與，包含政治圈、企業界都有不少人特地前往上香致祭。
廖武治表示，大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典舉辦多年，活動內容也逐漸現代化，每年都調整，也有不同的看頭，其他廟宇也參考保安宮的舉辦方式，更影響部分台灣廟會的活動，還曾引起國際間注意，這樣的活動必須傳承下來，認為有必要做保存，盼能夠登錄保存。
經過現場文資委員投票決議，出席委員12人全數同意登錄為文化資產，項目名稱為「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」，保存者為「財團法人台北保安宮」。登錄理由為大龍峒保安宮以該慶典為核心，配合辦理各項藝文活動，對文資保存推廣專業也有意願符合各項登錄認定。
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