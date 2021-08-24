永和行政園區預計2024年動工 打造一站式服務

新北市府盼提升行政效率，決定整合永和區公所、永和分局等機關，打造「永和行政園區」，都市計畫變更案於20日通過新北市計畫委員會審議，近日將送至內政部審議。永和行政園區開發時將會留設2500平方公尺街角開放空間，並提供100格停車位讓民眾使用，全案預計2024年動工。

新北市欲設立的「永和行政園區」位於現在的永和區公所、永和分局、消防局永和分隊、圖書館、永和分館與永和國父紀念館等行政機關，占地約1公頃，這些房屋多為50年老舊建築，不只辦公空間不足，連結構安全都有問題。

其中，永和國父紀念館曾在之前引發爭議，新北市府本打算將紀念館遷往他處，但孫氏後人群起抗議，市府允諾不會移動，這次特別將國父紀念館併入行政園區內。

新北市都更處屆時會拆除現址，並興建一幢兩棟式大樓，裡面會包含現址內所有機關，希望打造一站式服務的行政園區。

都更處指出，綜觀永和地區，普遍存在開放空間與停車空間不足的問題，他們將要求相關單位在開發時集中留設至少2500平方公尺街角開放空間，同時提供至少100格停車位讓地方民眾使用，除增加多元使用外，也提供整體公益性，成為兼具行政辦公、公益性與生活機能的複合式行政園區。

都更處補充，本案於都市計畫審議期間已陸續召開2次都市計畫委員會專案小組會議與相關公開會議，預計近期就會將案子送至內政部審議，後續將啟動公辦都市更新招商作業，最快2024年動工，期盼能打造與「新店行政園區」相同的高品質環境。