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台中藝文場館再鬆綁 圖書館開放自習室
國內疫情二級警戒再延長至9月6日，警戒範圍也再鬆綁，台中市文化局在確保防疫安全前提下採「穩健式解封、漸進式鬆綁」原則，今天起恢復開放市立圖書館的自習室、多功能活動室及視聽室，滿足民眾的準備考試和自主學習的需求，同時，戶外活動的參與人數上限提升至300人。
中市圖表示，圖書館8月10日起恢復原本的開放時間，部分館舍營運至晚上9點，方便民眾下班後前往借書，同時，各館依實際面積計算容留人數，並以100人為上限。
中市圖館長張曉玲說，許多民眾準備考試習慣到圖書館，考量市民自主學習的需求，經過審慎評估，圖書館今天起進一步恢復開放自習室、多功能活動室和視聽室，但需保持社交距離，採間隔座或梅花座。
不過，自習室每天提前30分鐘停止使用，以全面清潔消毒，中市圖也鼓勵民眾多加利用自助借還書機及手機APP掃描條碼自助借書，降低與他人接觸感染的風險。
文化局指出，針對五大文化中心和臺中文學館，皆依照各展間容留人數開放民眾參觀，容留人數也清楚標示於入口處，而為了推廣藝文活動，也將恢復舉辦開幕式和記者會。
另依據中央公告的防疫措施，因應實驗劇場空間運用形式較彈性，第一排觀眾與表演區最前端距離調整為至少1.5公尺以上；針對戶外演出活動的參與人數，亦可依照空間容留人數提升至300人。
文化局強調，疫情雖然逐漸趨緩，防疫仍然要落實，各場館及活動維持單一出入口，民眾請配合量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，並應全程佩戴口罩且禁止飲食。
台中市所有藝文場館均設置「社交距離宣導員」，提醒民眾保持室內1.5公尺及室外1公尺的安全社交距離，提供市民一個安心參與藝文活動的空間。
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